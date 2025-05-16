شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبوتيفاى" تتيح لمستخدميها التفاعل صوتيًا مع الـ"دى جي" الذكى.. إليك كيف يعمل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "سبوتيفاي" عن تحديث جديد لميزة "الدي جي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يسمح للمستخدمين بالتفاعل الصوتي المباشر وطلب الأغاني أو إنشاء قوائم تشغيل بحسب المزاج أو المناسبة، في خطوة تعزز من طابع التخصيص في تجربة الاستماع على المنصة.

الميزة الجديدة متاحة حاليًا لمشتركي "سبوتيفاي بريميوم" في أكثر من 60 سوقًا حول العالم، وتسمح بإدارة جلسات الاستماع في الوقت الفعلي من خلال أوامر صوتية بسيطة.

وكانت "سبوتيفاي" قد أطلقت ميزة "الدي جي" الذكي لأول مرة في فبراير 2023 في الولايات المتحدة وكندا، لتقدم اقتراحات موسيقية مخصصة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي وآراء الخبراء التحريريين لدى الشركة، وفي أغسطس من نفس العام، تم طرح الميزة عالميًا، قبل أن تضيف الشركة لاحقًا دعمًا لتفاعل صوتي بالإسبانية لتوسيع نطاق الاستخدام.

كذلك بات بإمكان المستخدمين قول عبارات مثل: "فاجئني بموسيقى إيندي ما سمعتهاش قبل كده"، أو "شغللي أغاني إلكترونية للجري في الضهرية"، أو حتى "عايز أسمع أغاني حزينة للعياط في العربية"، ليقوم "الدي جي" الذكي على الفور بتعديل قائمة التشغيل بما يتناسب مع الطلب والمزاج ونمط الاستماع السابق للمستخدم.

كيفية استخدام الميزة:

افتح تطبيق "سبوتيفاي" واذهب إلى تبويب البحث.

اكتب "DJ" في شريط البحث واضغط على نتيجة "الدي جي".

بمجرد التشغيل، سيبدأ الذكاء الاصطناعي في تقديم مزيج موسيقي مخصص مع تعليقات صوتية.

لإرسال طلب صوتي، اضغط مطولًا على زر "DJ" في الركن الأيمن السفلي من الشاشة حتى تسمع صوت تنبيه.

تحدث بما ترغب في سماعه، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل قائمة الاستماع فورًا.

يمكنك أيضًا الضغط على زر "DJ" مرة أخرى لتغيير النمط أو تجاوز الأغنية الحالية بدون أوامر صوتية.



وتعد هذه الخطوة امتدادًا لطموحات "سبوتيفاي" في تقديم تجربة استماع أكثر تفاعلية، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في فهم أنماط المستخدمين وتقديم اقتراحات موسيقية تتماشى مع أذواقهم، ومناسباتهم، وحتى مشاعرهم اللحظية.