شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 5 خطوات.. كيف تستعيد خدمة الواى فاى على هاتفك الآيفون أو الآيباد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرون من مستخدمي جهاز iPhone أو iPad، مشاكل في الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi، فهناك عدة خطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، لاستعادة عمل Wi-Fi بشكل صحيح.

وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإصلاح مشكلة Wi-Fi على جهاز iPad أو iPhone:

1. تأكد من تشغيل جهاز توجيه الواي فاي ومن وجودك ضمن نطاق التغطية

على سبيل المثال، لنفترض أنك في مرآب منزلك وقوة الواي فاي لديك ضعيفة، فعادةً لن يتصل هاتفك به، حتى لو اتصل، فمن المرجح أن يُسبب ضعف قوة الواي فاي صعوبة في الاتصال بالإنترنت وتحميل المحتوى، لذلك، تأكد من وجودك ضمن نطاق التغطية وأن الواي فاى لديك مُفعّل.

2. إذا كنت تستخدم مُوسّع واي فاي، فتأكد من استقباله إشارة من جهاز توجيه الواي فاي الأصلي، وقد تُشكّل هذه مشكلةً أحيانًا، خاصةً مع موسّعات الواي فاي.

قد يكون جهاز توجيه الواي فاي الأصلي، الذي يستخدمه موسّع الواي فاي لتوسيع نطاق الشبكة، مُطفأً أو غير متصل بالإنترنت بسبب مشكلة، مع ذلك، سيستمر موسّع الواي فاي في عرض مُعرّف مجموعة الخدمات (SSID)، وحتى عند الاتصال بمُعرّف مجموعة الخدمات المُوسّع، لن يُتيح الوصول إلى الإنترنت.

وستظل متصلاً بشبكة الواي فاي، ولكن بدون اتصال بالإنترنت، لذا، تأكد من تشغيل جهاز التوجيه الأصلي.



3. إعادة ضبط إعدادات الشبكة

لإعادة ضبط إعدادات الشبكة على جهاز iPhone أو iPad، افتح الإعدادات على جهاز iPhone، ثم انتقل إلى "عام"، ثم انتقل إلى "نقل" أو "إعادة ضبط iPhone"، الموجود في الأسفل، ثم انتقل إلى "إعادة الضبط"، ثم اختر "إعادة ضبط إعدادات الشبكة".

ويجب الآن إعادة ضبط إعدادات شبكة جهاز iPhone، وإذا كنت تستخدم جهاز iPad، فانتقل إلى "الإعدادات"، ثم "إعادة الضبط"، ثم "إعادة ضبط إعدادات الشبكة".

4. تأكد من اتصال المودم بالإنترنت



قد لا تكون المشكلة في شبكة Wi-Fi لديك، بل في عدم وصول اتصال الإنترنت إلى المودم من مزود الخدمة،لذا تأكد من توصيل الأسلاك وسلامتها.

و إذا كان السلك موصولاً بشكل صحيح، فقد تكون هناك أسباب أخرى عديدة، و استبعد هذه المشكلة، وإذا كان السلك تالفًا، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت لطلب إصلاح.



5. إعادة التشغيل



يمكنك تجربة إعادة تشغيل جهاز iPhone أو iPad، ثم إعادة تشغيل جهاز توجيه Wi-Fi والمودم، ثم تحقق مما إذا كان هذا سيحل المشكلة.