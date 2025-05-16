شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء PUNCH التابعة لناسا ترى قوس قزح كونى فى ضوء البروج والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت أحدث المركبات الفضائية التابعة لوكالة ناسا لدراسة الشمس من التقاط صورة لقوس قزح ملون فى ضوء البروج الدافئ الذي تم رصده فوق الأرض.

وتتكون مهمة PUNCH (مقياس الاستقطاب لتوحيد الهالة والغلاف الشمسي)، التي أطلقت في 11 مارس من أربعة أقمار صناعية صغيرة تعمل في انسجام في مدار أرضي منخفض لتوفير رؤية شاملة لإكليل الشمس، أو الغلاف الجوي الخارجي، ودراسة التدفق المستمر للجسيمات المشحونة التي تنبعث من الشمس والمعروفة باسم الرياح الشمسية.

وأرسلت المهمة أول مجموعة من الصور، بما في ذلك منظر حي للسماء بألوان قوس قزح، وفقًا لبيان صادر عن وكالة ناسا والذي شارك أحدث صور PUNCH.

كما تُظهر هذه الصور ضوءًا بروجيًا وهو وهج خافت ومنتشر ناتج عن تشتت ضوء الشمس عن جزيئات الغبار في الفضاء، وفي إحدى الصور التي التقطتها أداة WFI-2 التابعة لمهمة بانش في 18 أبريل، ينتقل وهج ضبابى من الأحمر على اليسار إلى الأخضر في المنتصف والأزرق على اليمين، على خلفية من النجوم.

لا يصور تلوين الضوء في هذه الصورة قوس قزح بصري حقيقي كما تراه العين المجردة، بل هو تمثيل ملون لأطوال موجية مختلفة من الضوء تسلط الضوء على قدرة الجهاز على تحليل المكونات المختلفة للغلاف الجوي الشمسي.

تقيس المهمة الهالة والرياح الشمسية في ثلاثة أبعاد من خلال دراسة استقطاب الضوء، وهو اتجاهه بعد تشتته بالجسيمات. تتضمن الأقمار الصناعية الأربعة جهاز تصوير ضيق المجال (NFI)، يحجب الضوء الساطع من الشمس لرؤية تفاصيل الهالة بشكل أفضل.

في 27 أبريل، التقطت أداة NFI القمر الجديد أثناء مروره بالشمس، مستخدمةً حاجبها (جسمًا يحجب الرؤية المباشرة للشمس) لإخفاء قرص الشمس. تساعد هذه الصور المبكرة فريق مهمة PUNCH على معايرة الأدوات والتأكد من عملها كما هو متوقع.

وتتضمن مركبة بانش الفضائية أيضًا ثلاثة أجهزة تصوير واسعة المجال (WFIs)، مصممة لتصوير الجزء الخارجي الخافت جدًا من الهالة الشمسية والرياح الشمسية ، كما التقطت أجهزة WFI-1 وWFI-3 التوهج الخافت للضوء البروجي في 16 أبريل، مع ظهور عنقودَي نجمي القلائص والثريا ومجرة أندروميدا.

تظهر مجرة ​​أندروميدا كحلزون خافت، ويظهر شكل حرف W لكوكبة ذات الكرسي في الأعلى ، أما الثريا المألوفة، فتظهر في يسار الصورة .

وأطلق مشروع PUNCH في 12 مارس 2025 على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا ، ورافقت أقمار PUNCH الأربعة مركبة فضائية جديدة تابعة لناسا، تُسمى SPHEREx.

ومثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، يُحدِّق SPHEREx - وهو اختصار لعبارة "مقياس الطيف الضوئي لتاريخ الكون، وعصر إعادة التأين، ومستكشف الجليد" في الكون بعيون الأشعة تحت الحمراء ، ولكن على عكس تلسكوب جيمس ويب الفضائي، صُمِّم SPHEREx ليأخذ رؤية واسعة للكون، بهدف إنشاء خريطة جديدة للسماء المرئية.



