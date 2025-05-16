شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترقية جديدة لشاشة هاتف iPhone 18 Pro المتوقع إصدارها العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت تكهنات عديدة حول سلسلة iPhone 18 للعام المقبل، فقد كسفت مصادر موثوقة عن إمكانية ترقية ميزة رئيسية في الشاشة في طرازات iPhone 18 Pro... Face ID.

وسبق أن صرّح روس يونج، بأن هواتف آيفون برو 2026 قد تحتوي على مستشعرات Face ID مدمجة تحت الشاشة،و قبل أسبوع ونصف، نشر موقع The Information تقريرًا يفيد بأن طرازات iPhone 18 Pro قد تأتي فقط بفتحة لكاميرا السيلفي، بينما ستكون مستشعرات Face ID مخفية تحت الشاشة، وبالتالي لن تحتوي على فتحات أو نتوءات صغيرة.

هذه المرة، يُقدّم يونج مصادر أخرى تُؤكّد هذا الادعاء، حيث يقول إنه خلال مؤتمر SID للأعمال، أكد مايكل هيلاندر، الرئيس التنفيذي لشركة OTI Lumionics، أن الهواتف المزوّدة بمستشعر Face ID مدمج تحت الشاشة، والمصنوعة من مواد خاصة، قد تكون متاحة للبيع العام المقبل.

من الواضح أن هذا يؤكد الشائعات السابقة حول Face ID الخاص بهاتف iPhone 18 Pro

بالطبع، هذه المعلومات غير مؤكدة بعد وليس من المؤكد أيضًا ما إذا كانت ميزة "الجزيرة الديناميكية" ستتوقف أم ستظل موجودة في هاتف iPhone 18، على الرغم من عدم وجود قسم Face ID على شكل حبة دواء.



تُعد "الجزيرة الديناميكية" طريقة ذكية لاستغلال تلك المساحة في الشاشة وجعلها أكثر فائدة.



ومن المقرر الكشف عن سلسلة iPhone 18 في سبتمبر 2026 و في غضون ذلك، فقد تغير Apple طريقة طرحها لهواتف iPhone الجديدة،فقد تُطلق حدثين سنويًا بدلًا من حدث واحد.

وإذا صحّت هذه التكهنات ، فهذا يعني أنه في سبتمبر 2026، قد نرى iPhone 18 Pro وPro Max فقط، بينما يُتوقع إطلاق iPhone 18 وAir الأساسيين في ربيع 2027.