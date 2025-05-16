شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب GTA 6.. توقعات بتعديل موعد إصدار لعبة Resident Evil 9 والان نبدء بالتفاصيل

إصدار Resident Evil 9

الدمام - شريف احمد - تقلصت فرص إصدار Resident Evil 9 في العام المقبل بشكل كبير، ما لم ترغب Capcom في وضعها في مواجهة GTA 6 .ومن المقرر أن يبدأ موسم المعاينة الصيفية قريبًا، حيث ينطلق Summer Game Fest في 6 يونيو (بعد يوم واحد من إطلاق Switch 2 ).وأُعلن رسميًا عن اللعبة في يوليو الماضي، ولكن لم يُكشف عنها أو يُعلن موعد إصدارها بالتحديد بعدوخلال مكالمة أرباح حديثة مع المستثمرين، نقلت شركة كابكوم كلمة تفيد بأنها تتوقع بيع 8 ملايين وحدة فقط من الإصدارات الجديدة في السنة المالية 2026، والتي تستمر حتى 31 مارس 2026، وهذا هو أصغر توقع قدمته لهذا المقياس في أكثر من خمس سنوات.ولا يعني هذا أنه لا يوجد إصدار رئيسي مقبل خلال هذه الفترة، إذ يبدو أن موعد إصدار Resident Evil 9 لن يكون قبل 31 مارس 2026.