شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى رسائل تيك توك تثير الجدل لإمكانية استغلالها لابتزاز القاصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظل مصير تطبيق تيك توك غامضا على الأقل في الولايات المتحدة، حيث قد يُفرض حظر عليه قريبًا ولكن قد يحصل مستخدمو تيك توك على ميزة جديدة، لكن هذه الميزة أثارت قلق موظفي تيك توك.



وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاركة الصور عبر الرسائل المباشرة، وفقًا لمصادر مطلعة، وفقًا لموقع The Information.



ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل مع ميزة الرسائل في التطبيق، والتي لم تحظَ بعد بنفس الشعبية التي حظيت بها ميزات مماثلة على منصات شهيرة مثل إنستجرام وسناب شات.

وحاليًا، تقتصر الرسائل المباشرة في تيك توك على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر، وتسمح فقط بمشاركة مقاطع فيديو تيك توك والملصقات والرسائل النصية، ولا يُسمح بإرسال الصور أو مقاطع الفيديو غير المُنشأة داخل التطبيق.



إلى جانب الرسائل المصورة، ورد أن TikTok تعمل أيضًا على تقديم الرسائل الصوتية للمحادثات المباشرة.

ومع أن ميزة الصور قد تُحسّن أدوات التواصل الاجتماعي في التطبيق وتُبقي المستخدمين مُتفاعلين - وهو أمرٌ تسعى إليه جميع منصات التواصل الاجتماعي - إلا أنها أثارت جدلاً داخلياً. وأفادت التقارير أن الموظفين المُركزين على تطوير المنتجات ونموها قد دفعوا الخطة إلى الأمام، إلا أن العاملين في المناصب القانونية والسلامة أعربوا عن مخاوفهم، فهم يخشون أن يُزيد السماح بمشاركة الصور من خطر الاستغلال القائم على الصور، وخاصةً بين المستخدمين الأصغر سناً.



أصبحت هذه المخاطر مشكلة متنامية في العديد من دول العالم، ويتزايد عدد عمليات الاحتيال التي تستهدف القاصرين عبر استدراج صور حميمة ثم استخدامها للمطالبة بالأموال، وهي ممارسة أدت إلى عواقب وخيمة.



ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تم الإبلاغ عن أكثر من 13,000 حالة إكراه عبر الإنترنت تستهدف القاصرين باستخدام الصور بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2023، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 حالة انتحار لأشخاص.