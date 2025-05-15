تكنولوجيا: الحاسب المصغر ThinkCentre Neo 50q QC من لينوفو بتخزين 1 تيرابايت وذاكرة 32 جيجابايت متاح في أوروبا الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح جهاز ThinkCentre Neo 50q QC من Lenovo متاحًا في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 647 يورو في ألمانيا، مع معالج Snapdragon X X1-26-100 بأداء 45 TOPS، وخيارات ترقية تشمل ذاكرة 32 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت.

أُعلن عن جهاز ThinkCentre Neo 50q QC منذ فترة، لكنه أصبح الآن متاحًا في بعض الأسواق الأوروبية، حيث يُباع بسعر يبدأ من 647 يورو عبر Lenovo Germany. يمكن ترقية الجهاز من ذاكرة 16 جيجابايت LPDDR5X إلى 32 جيجابايت مقابل 70 يورو إضافية، وهي خطوة قد تكون مفيدة لأن الذاكرة ملحومة وغير قابلة للترقية لاحقًا.

يأتي الإصدار الأساسي مع تخزين PCIe SSD بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية الترقية إلى 1 تيرابايت أو إضافة وحدة M.2 PCIe 4.0 SSD ثانوية. تكلفة إضافة WiFi 6E وBluetooth 5.3 تبلغ 20 يورو إضافية، بينما تشمل الخيارات الأخرى في أداة التكوين من Lenovo إضافة منفذ DisplayPort ثانٍ ومنفذ VGA.

يعتمد الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon X X1-26-100، وهو معالج قائم على ARM متوافق مع Windows 11، لكنه قد يواجه مشاكل في محاكاة بعض تطبيقات x86. يحتوي المعالج على وحدة NPU مدمجة لمهام الذكاء الاصطناعي بأداء يصل إلى 45 TOPS. يبلغ قياس الجهاز حوالي 7 × 1.4 × 7.2 بوصة، ويحتوي من الأمام على منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ومنفذ USB Type-C، بينما يضم الجزء الخلفي منفذين USB 2.0، ومنفذين USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذين USB Type-C، بالإضافة إلى منفذ HDMI 2.1 وDisplayPort 1.4a.

المصدر