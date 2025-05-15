تكنولوجيا: Verse Lite تجربة قراءة إلكترونية مريحة من PocketBook بسعر اقتصادي وحجم صغير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة PocketBook جهاز قراءة إلكترونية جديدًا، Verse Lite، يتميز بالحجم الصغير والسعر الاقتصادي. يركز الجهاز على تقديم تجربة قراءة مريحة للعينين مع عمر بطارية طويل، وهو متاح الآن للشراء في عدة متاجر، بما في ذلك أمازون في الولايات المتحدة بسعر 156 دولارًا بالإضافة إلى تكلفة الشحن.

يُعد Verse Lite جهاز قراءة إلكترونية تقليدي، مصمم خصيصًا لقراءة الكتب الإلكترونية دون دعم تطبيقات إضافية أو استخدام قلم إلكتروني، مما يميزه عن الأجهزة اللوحية الأخرى ذات شاشات الحبر الإلكتروني التي تعمل بنظام أندرويد. يبلغ وزن الجهاز حوالي 170 غرامًا ولا يحتوي على أزرار فعلية لتقليب الصفحات، كما أنه غير مقاوم للماء وفقًا للشركة المصنعة.

يتميز Verse Lite بشاشة حبر إلكتروني بحجم 6 بوصات وكثافة بكسل 212 نقطة في البوصة، تدعم 16 مستوى من التدرج الرمادي دون دعم الألوان. كما يحتوي على إضاءة أمامية تسهل القراءة في الإضاءة المنخفضة. يعمل الجهاز بمعالج ثنائي النواة بسرعة 1.0 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميغابايت وتخزين داخلي 8 غيغابايت. يحتوي على بطارية بسعة 1000 مللي أمبير، ويبلغ حجمه حوالي 10.9 × 15.5 × 0.76 سم.

يدعم الجهاز تحميل الكتب عبر الواي فاي من خدمات مثل PocketBook Cloud أو Dropbox، بالإضافة إلى ميزة الإعارة عبر الإنترنت التي تساعد على توفير التكاليف. كما يتضمن قاموسًا مدمجًا ويدعم 25 تنسيقًا مختلفًا للكتب الإلكترونية.

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