شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق "وضع الحماية المتقدمة" لمستخدمى أندرويد الأكثر عرضة للهجمات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جوجل عن إعداد أمني جديد ضمن نظام أندرويد، يستهدف المستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف الرقمي، مثل الصحفيين والمسؤولين الحكوميين والنشطاء، ويوفّر طبقة حماية إضافية ضد هجمات التجسس والاختراق المتقدمة.

الإعداد الجديد، الذي يحمل اسم "وضع الحماية المتقدمة" (Advanced Protection Mode)، سيطرح تدريجيًا مع إطلاق الإصدار القادم من نظام التشغيل "أندرويد 16"، ويهدف إلى التصدي للهجمات التي تستغل ثغرات غير معروفة (Zero-Day) لاختراق الأجهزة، والتنصت على المكالمات عبر الشبكات غير المؤمّنة، وإرسال رسائل احتيالية عبر تطبيقات المراسلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار نشاط شركات البرمجيات التجسسية مثل مجموعة NSO وغيرها من مزودي خدمات "الاختراق كخدمة"، الذين يبيعون أدوات متقدمة لاختراق الهواتف وسرقة بياناتها، حتى عند تشغيل آخر تحديثات النظام.

ووفقًا لما أعلنه مدير منتجات الأمان في أندرويد، إيل-سونغ لي، فإن المستخدمين الذين يفعلون "وضع الحماية المتقدمة" سيتمكنون من استخدام مجموعة أساسية من ميزات الأمان المحسّنة فورًا.

ومن بين الميزات الإضافية التي سيتم توفيرها لاحقًا هذا العام: خاصية تسجيل التطفل Intrusion Logging، والحماية من التوصيل عبر USB، وتعطيل إعادة الاتصال التلقائي بالشبكات غير الآمنة، والتكامل مع نظام كشف الاحتيال ضمن تطبيق الهاتف من جوجل.

وأوضحت جوجل أن بعض هذه الحمايات قد تؤثر على أداء الجهاز أو تحد من بعض وظائفه، لذا توصي بتفعيل الوضع الجديد فقط للمستخدمين الذين يتعرضون عادة لهجمات رقمية متقدمة.