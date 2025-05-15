شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية التحكم بالعقل من آبل تتيح للمستخدمين التحكم فى آيفون باستخدام أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة آبل، على تقنية رائدة تُمكّن المستخدمين من التحكم في أجهزة مثل أجهزة آيفون وآيباد وسماعة Vision Pro باستخدام أفكارهم فقط.

و يهدف هذا النظام، الذي لا يزال في مراحله الأولى، إلى تطوير إمكانية الوصول وتقنيات المساعدة بشكل ملحوظ للمستخدمين ذوي الإعاقات الجسدية.

ووفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، دخلت آبل في شراكة مع شركة سينكرون، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأعصاب والمعروفة بواجهة الدماغ والحاسوب المبتكرة (BCI) المسماة Stentrode.

وبخلاف غرسات الدماغ الأكثر تدخلاً، يُغرس جهاز Stentrode في وعاء دموي بالقرب من القشرة الحركية، وهي الجزء المسؤول عن الحركة في الدماغ، حيث يمكنه التقاط الإشارات العصبية.

تُحوّل هذه الإشارات بعد ذلك إلى أوامر رقمية، مما يُمكّن المستخدمين من أداء مهام مثل فتح التطبيقات، أو تصفح القوائم، أو التفاعل مع المحتوى، كل ذلك دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

تطبيق عملي قيد التنفيذ

هذا ليس مجرد مفهوم مستقبلي، ففي العام الماضي، نجح مريض مصاب بالتصلب الجانبي الضموري (ALS) في استخدام جهاز Stentrode للتحكم في سماعة رأس Apple Vision Pro، حتى أنه استكشف محاكاة افتراضية لجبال الألب السويسرية.

كما أفادت التقارير أن Synchron تبحث في كيفية دمج نظام التحكم الدماغي هذا مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لتحسين التفاعل.

يُعتقد أن شركة آبل تُطوّر إطار عمل برمجيًا يسمح لمطوري الطرف الثالث ببناء تطبيقات متوافقة باستخدام هذه التقنية، ورغم عدم وجود تاريخ إطلاق رسمي، قد تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام.

يُحذّر الخبراء من أن هذا النوع من التحكم بواجهة الدماغ لا يزال بعيدًا عن الاستخدام العام، فبالإضافة إلى العقبات التنظيمية والأخلاقية الواضحة، لا تزال هذه التقنية باهظة الثمن وتتطلب تركيبًا متخصصًا.