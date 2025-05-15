شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يستهدف أموال التلفزيون بعروض قابلة للمشاهدة من المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوتيوب عن مجموعة من المبادرات المصممة لجذب المزيد من أموال الإعلانات التلفزيونية إلى منصته خلال فعالية "براندكاست"، فعالية "أبفرونت" السنوية للمعلنين.



والجدير بالذكر أن خدمة الفيديو المملوكة لشركة جوجل تُوسّع نطاق علاقتها مع دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ، كما تستعد لتجربة طريقة جديدة تُمكّن المبدعين من الوصول إلى الجمهور الذي يشاهد يوتيوب على التلفزيون من خلال برامج تلفزيونية سهلة التنظيم والمشاهدة.

وقد تم الإعلان عن هذه الطريقة لأول مرة في فعالية "صنع على يوتيوب" التي أقامتها يوتيوب في سبتمبر الماضي، حيث أوضح الرئيس التنفيذي نيل موهان أن المبدعين الذين يحققون غالبية إيراداتهم من شاشات التلفزيون قد ارتفعوا بنسبة تفوق 30٪ على أساس سنوي.

وتقدم الميزة الجديدة لمجموعة مختارة من المبدعين في البرنامج التجريبي ستتيح لهم تنظيم محتواهم في مواسم وحلقات، تمامًا كما هو الحال في البرامج التلفزيونية "الحقيقية".

بالإضافة إلى الجهود الجديدة المبذولة في مجال "التلفزيون القابل للتسويق" والأدوات التي تتيح للمعلنين استهداف أهم الأحداث الثقافية، مثل موسم الجوائز أو بطولة PGA، على سبيل المثال، تُرسل الشركة رسالةً جديدةً للمعلنين مفادها أنها ليست مجرد خدمة فيديو عبر الإنترنت، بل هي في الواقع الطريقة الجديدة لمشاهدة "التلفزيون".

كجزء من صفقة NFL، تُعلن YouTube أنها ستبث حصريًا أول مباراة يوم الجمعة التي تُقام في ساو باولو، البرازيل، لجمهور عالمي. وتُشير الشركة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها YouTube بثًا مباشرًا لـ NFL.



وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين شاهدوا أكثر من 350 مليون ساعة من NFL العام الماضي وفقًا لبياناتها الداخلية، وحققوا أكثر من 6 ملايين مشاهدة مباشرة عندما بثت مباراة Super Bowl LIX التابعة لـ NFL. وستسمح لها صفقتها الموسعة مع NFL ببث مباراة Flag Football هذه على مدى عدة سنوات قادمة.

بالنسبة لمنشئي المحتوى، يركز عرض YouTube على جلب محتواهم إلى غرف المعيشة وسيشارك مئات من المبدعين في النسخة التجريبية الأولية، والمتوقع إطلاقها في الولايات المتحدة هذا الصيف، والتي ستتيح لهم تنظيم محتواهم في تجربة مشاهدة مصممة خصيصًا للشاشات الكبيرة.

وسيستخدم مبدعون، مثل برنامجي "Challenge Accepted" لميشيل خاري و"Good Mythical Morning with Rhett & Link"، الأدوات الجديدة لتحويل محتواهم إلى "مواسم" و"حلقات"، مما يجعل محتواهم أكثر مشاهدة على التلفزيون.

كما تُطلق الشركة طرقًا للتسوق من يوتيوب باستخدام رموز الاستجابة السريعة ووظائف أخرى لإرسال المحتوى إلى الهاتف، وستعتمد على تقنية Gemini AI لمطابقة الإعلانات مع المحتوى الرائج والملائم.



