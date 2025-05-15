شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تُطلق GPT-4.1 ونسخته المصغرة داخل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن توفير نموذجها الجديد GPT-4.1 ونسخته المصغرة GPT-4.1 Mini داخل منصة ChatGPT، في خطوة من المتوقع أن تُحدث نقلة في تجارب المستخدمين، خاصة المطورين ومهندسي البرمجيات.

وقالت الشركة في منشور عبر منصة X يوم الأربعاء إن النماذج الجديدة أصبحت متاحة لمشتركي باقات Plus وPro وTeam، بينما ستتوفر نسخة GPT-4.1 Mini للمستخدمين المجانيين والمدفوعين على حد سواء.

ويُعرف نموذج GPT-4.1 بتحسينات كبيرة في كتابة وتصحيح الشيفرات البرمجية، مع أداء أسرع وأكثر دقة في تنفيذ التعليمات مقارنة بسلسلة نماذج GPT-4o. ووفقًا لمتحدث باسم OpenAI، فإن هذا التحديث مصمم خصيصًا لدعم المطورين الذين يعتمدون على ChatGPT في أعمالهم اليومية.

وبالتزامن مع هذا التحديث، قامت الشركة بإزالة نموذج GPT-4.0 Mini من المنصة، وفقًا لما ذكرته في ملاحظات إصدار GPT-4.1.

وكانت OpenAI قد أطلقت GPT-4.1 لأول مرة في أبريل 2025 من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الموجهة للمطورين فقط، لكنها واجهت حينها انتقادات من مجتمع الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب غياب تقرير السلامة الخاص بالنموذج.

وفي توضيح من الشركة، أشار رئيس قسم أنظمة الأمان، يوهانس هايديكي، إلى أن GPT-4.1 لا يُعد “نموذجًا رائدًا” أو “Frontier Model”، لذا لا يخضع لنفس معايير تقارير الأمان الصارمة التي تنطبق على النماذج الأحدث والأكثر قدرة.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أطلقت OpenAI “مركز تقييمات السلامة” Safety Evaluations Hub، والذي ستُعرض فيه نتائج اختبارات الأمان الخاصة بالنماذج بشكل دوري، ما يمثل استجابة مباشرة للمطالب المتزايدة بالكشف عن أداء وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المنافسة في سوق أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مع تقارير تفيد باقتراب OpenAI من إتمام صفقة استحواذ ضخمة بقيمة 3 مليارات دولار على منصة Windsurf المتخصصة في أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تحديثات أطلقتها جوجل لتحسين تكامل روبوتها Gemini مع منصة GitHub.