تكنولوجيا: هاتف سامسونج Galaxy S25 FE يأتي بكاميرا أمامية مطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن هاتف سامسونج Galaxy S25 FE لا يزال بعيدًا بعد عدة أشهر، خاصةً وأن النسخة السابقة منه أُطلقت في الخريف الماضي فقط، إلا أن التسريبات الجديدة تواصل الظهور باستمرار.

وتشير آخر الشائعات إلى احتمال اعتماد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 9400، وإذا لم يحدث ذلك فسيستمر الهاتف في استخدام معالج Exynos 2400e الذي جاء به هاتف S24 FE.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فستحصل نسخة S25 FE على ترقية لتصبح بدقة 12 ميجابكسل بدلاً من 10 ميجابكسل في نسخة S24 FE، وقد تكون هذه الكاميرا نفسها المستخدمة في باقي هواتف سلسلة Galaxy S25، مما يعني جودة أفضل لصور السيلفي.

وعلى الجانب الخلفي، سيحتفظ الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل كما في الإصدار السابق، ولكن لم تُكشف حتى الآن تفاصيل عن باقي الكاميرات.

ومن المتوقع أن يصل هاتف Galaxy S25 FE في شهري سبتمبر أو أكتوبر، أي بعد عام تقريبًا من إصدار S24 FE.

وتشير التسريبات أيضًا إلى إمكانية إطلاقه إلى جانب هاتف Galaxy Z Flip7 FE، وهو أمر مثير للاهتمام، خاصةً وأننا كنا نعتقد أن الهاتف القابل للطي الأرخص سيُعلن عنه مع Flip7 وFold7 في يوليو.

ربما تخطط سامسونج لحدث خاص بسلسلة FE في الخريف، لكن علينا الانتظار لمعرفة التفاصيل.

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