شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. كواليس آخر رحلة لبرنامج ميركورى التابع لناسا والان مع تفاصيل الخبر

انطلق رائد فضاء ناسا، جوردون كوبر، في رحلته السادسة والأخيرة المأهولة ضمن برنامج ميركوري، وكانت هذه أيضًا آخر رحلة ينطلق فيها رائد فضاء تابع لناسا في مهمة فضائية فردية، في مثل هذا اليوم 15 مايو من عام 1963.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، انطلق كوبر من كيب كانافيرال على متن صاروخ أطلس، حيث ركب داخل كبسولة تُدعى "فيث 7"، قادها في 22 دورة حول الأرض.

استغرقت المهمة بأكملها 34 ساعة و20 دقيقة، وكانت أطول رحلة في برنامج ميركوري، وأجرى كوبر 11 تجربة في المدار، وتضمنت إحداها نشر كرة وامضة في الفضاء وتتبعها، كما أصبح كوبر أول رائد فضاء ينام في الفضاء.

عندما حان وقت العودة إلى الأرض، بدأت "فيث 7" تواجه بعض المشاكل، وبدأت تُعطي قراءات خاطئة، وقررت ناسا أنه لم يعد بالإمكان الوثوق بنظام الطيار الآلي، لذلك، اضطر كوبر إلى قيادتها يدويًا، وهذا جعله أول رائد فضاء يُحلق يدويًا بكبسولة فضائية طوال عملية العودة إلى الغلاف الجوي.

لم يكن هبوط كوبر سلسًا فحسب، بل كان أيضًا الهبوط الأكثر دقة في تاريخ برنامج ميركوري، حيث هبط على بُعد أربعة أميال فقط من سفينة الإنقاذ التي كانت تنتظره في المحيط الهادئ.