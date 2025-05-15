تكنولوجيا: جوجل تعزز أمان اندرويد 16 وتجعله أكثر مقاومة للاحتيال بشكل كبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إصدار اندرويد 16، تعمل جوجل على تعزيز الأمان بشكل ملحوظ لمواجهة الاحتيال وحماية المستخدمين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الصحفيين والمسؤولين.

تُفعّل جميع ميزات الحماية تلقائيًا بمجرد تفعيل “برنامج الحماية المتقدمة” من خلال زر بسيط، دون الحاجة لأي خبرة تقنية. كما يصعب إيقاف هذه الميزات، حيث يتطلب ذلك إدخال بيانات المستخدم.

وأبرز الإضافات تشمل سجل جهاز محمي لا يمكن تعديله، ومنع تنفيذ إجراءات خطيرة أثناء المكالمات، مثل إيقاف Google Play Protect أو تثبيت تطبيقات غير موثوقة من المتصفح أو الرسائل.

كما يتم تعزيز حماية التطبيقات البنكية بالتعاون مع بنوك بريطانية مثل Monzo وNatWest، حيث يُطلب من المستخدم إنهاء مشاركة الشاشة عند فتح تطبيق مصرفي.

تستفيد جوجل أيضًا من الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الرسائل الاحتيالية والنشاطات المشبوهة داخل التطبيقات، من خلال فحص أنماط النصوص والبيانات الثنائية، دون التأثير على الأداء.

ستعمل الميزات الجديدة إلى جانب خصائص قديمة مثل قفل الحماية من السرقة والقفل عن بُعد.

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