شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 برو يثير السخرية بسبب حجم الكاميرا الضخم مقارنة بالأجيال السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تصميم هاتف iPhone 17 Pro موجة واسعة من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة تُظهر تطوّر حجم وحدة الكاميرا الخلفية في أجهزة آيفون برو من iPhone 11 Pro حتى النسخة الجديدة المتوقعة في 2025.

ونشر الحساب التقني المعروف MajinBu على منصة X (تويتر سابقًا)، صورة تجمع تصاميم الكاميرا الخلفية لعدة أجيال من آيفون، حيث يظهر تصاعد تدريجي في الحجم حتى الوصول إلى iPhone 17 Pro، الذي بدا أن وحدة كاميرته تشغل جزءًا كبيرًا من الواجهة الخلفية.



ايفون 17

وعلق الحساب بسخرية: “لم يتمكنوا من جعل الوحدة أكبر، لذا قاموا بتكبيرها بالكامل!”، في إشارة إلى ما يبدو أنه توجه من شركة أبل لتضخيم حجم الكاميرا بشكل لافت بدلاً من تحسين التصميم بشكل مختلف.

وتُظهر الصورة أن وحدة الكاميرا تطورت من ثلاث عدسات صغيرة نسبيًا في iPhone 11 Pro إلى وحدة ضخمة في iPhone 17 Pro تسيطر على مساحة واضحة من الغطاء الخلفي، الأمر الذي دفع الكثير من المستخدمين إلى طرح تساؤلات حول مدى ضرورة هذا الحجم، وما إذا كان يعكس فعلاً تحسناً في الأداء، أم أنه مجرد تغير شكلي يفتقر إلى القيمة الوظيفية.

ويُشار إلى أن شركة أبل لم تصدر بعد أي إعلان رسمي بشأن تصميم iPhone 17 Pro، ما يشير إلى أن هذه الصورة قد تكون تسريبًا أو محاكاة غير مؤكدة. لكن رغم ذلك، تعكس ردود الفعل حجم القلق والاهتمام الذي يوليه المستخدمون لتصميم الهاتف، وخاصة الكاميرا، التي تُعد من أبرز عناصر الجذب في سلسلة iPhone Pro.