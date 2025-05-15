تكنولوجيا: إطلاق هاتف vivo V50 Elite Edition مع سماعات TWS 3e ضمن الباقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت vivo تسليط الضوء على هاتف V50 في الهند من خلال إصدار جديد يحمل اسم V50 Elite Edition، والذي يأتي ضمن باقة مميزة تشمل سماعات vivo TWS 3e،

ويُطرح الهاتف بسعر ₹42,000. هذا السعر يزيد بمقدار بسيط فقط عن نسخة 12/512 جيجابايت العادية التي تُباع مقابل ₹41,000، مما يجعل الباقة الجديدة خيارًا جذابًا.

يتوفر الإصدار الجديد من اليوم عبر منصات أمازون وFlipkart والمتاجر الشريكة، مع عروض تشمل استرداد نقدي فوري بقيمة ₹3,000 عند الشراء باستخدام بطاقات HDFC أو SBI أو Axis Bank، أو مكافأة استبدال بنفس القيمة. كما تتيح بعض العروض تقسيطًا بدون فوائد حتى 6 أشهر.

تتضمن الباقة سماعات TWS 3e اللاسلكية، والتي تتميز بمحركات صوت 11 ملم، وعزل ضوضاء نشط يصل إلى 30 ديسيبل، وعمر بطارية يصل إلى 8.5 ساعات تشغيل متواصل (وحتى 36 ساعة مع علبة الشحن).

وتدعم السماعات Google Fast Pair، والاتصال بعدة أجهزة، ووضع تأخير منخفض مخصص للألعاب (88 مللي ثانية)، كما أنها مقاومة للعرق والمطر بمعيار IP54.

وهاتف vivo V50 نفسه يأتي بشاشة OLED مقاس 6.77 بوصة، بدقة +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 3.

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، وتأتي مع شاحن وكابل وحافظة حماية داخل العلبة.

من ناحية التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (1/1.55”، مع تثبيت بصري)، وكاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل بزاوية 119 درجة، إضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل بعدسة عريضة 21 ملم تدعم تصوير فيديو بدقة 4K.

تم تطوير نظام الكاميرا بالتعاون مع Zeiss، ويشمل 7 أنماط بورتريه، بالإضافة إلى “استوديو البورتريه بأسلوب الزفاف” الحصري للهند، وتقنيات إضاءة ثلاثية الأبعاد تعتمد على الذكاء الاصطناعي من vivo.

يُذكر أن إصدار Elite يتوفر بلون واحد فقط وهو Rose Red، بينما تأتي السماعات باللون الأسود. ومع أن سماعات TWS 3e تُباع بشكل منفصل بسعر ₹1,900، فإن باقة Elite تقدم قيمة إضافية واضحة قبل احتساب العروض النقدية.

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