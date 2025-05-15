تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق حاسب محمول بشاشة قابلة للطي لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي للكشف عن سلسلة هواتف nova 14 يوم 19 مايو، إلى جانب إصدار جديد من الحواسب المحمولة MateBook Pro، والذي سيعمل بنظام التشغيل الجديد HarmonyOS PC الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

ومع ذلك، لن تقتصر الإعلانات على هذين الجهازين فقط، إذ أكدت هواوي رسميًا وجود جهاز ثالث سيظهر خلال الحدث المرتقب الأسبوع المقبل.

سيحمل الحاسب الجديد اسم Huawei MateBook Fold Ultimate Design، وسيكون أول حاسب محمول من هواوي يأتي بشاشة قابلة للطي.

ويبدو أن هذا الجهاز سينافس أجهزة من فئة Lenovo ThinkPad X1 Fold وAsus Zenbook 17 Fold، مما يشير إلى توجه هواوي نحو دخول سوق الحواسب القابلة للطي بخطوة جادة.

ومن المرجح أن يأتي MateBook Fold الجديد بنظام HarmonyOS PC، لكن حتى الآن لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل إضافية. ومع ذلك، من المتوقع أن نحصل على المزيد من المعلومات خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب موعد الحدث.

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