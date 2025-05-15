تكنولوجيا: Nintendo Switch 2: نسخة مطورة بأداء أعلى ومعالج 5 نانومتر قيد الدراسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات سابقة تفاصيل دقيقة عن شريحة Nvidia Tegra T239 التي ستشغّل جهاز Nintendo Switch 2، حيث استخدمت أنوية CPU جاهزة من Arm، ومعالج رسومي مبني على معمارية Ampere من إنفيديا.

كما أكّدت التسريبات أن الشريحة صُنعت بتقنية 8 نانومتر (8N) من مصنع سامسونج، وهي تقنية قديمة نسبيًا.

ومع ذلك، أوضح تقرير جديد صادر عن وسيلة إعلام كورية جنوبية تُدعى Chosun أن نينتندو كانت قد خططت في البداية لاستخدام تقنية 5 نانومتر الأحدث من سامسونج.

لكن في النهاية، اختارت الشركة الاعتماد على تقنية 8 نانومتر المعتمدة على DUV، وذلك لأنها أرخص من ناحية التكلفة، ولاستخدامها سابقًا في بطاقات RTX 30 من إنفيديا، مما يجعل تصميم المعالج الرسومي أسهل وأسرع.

ومع أن القرار بدا منطقيًا من الناحية المالية، خصوصًا إذا كان سعر الجهاز 349 دولارًا، إلا أن المحاكاة الأخيرة لأداء Switch 2 تشير إلى أن التوفير في التكلفة قد ينعكس سلبًا على الأداء مستقبلاً، خاصة إذا تم تسعير الجهاز عند 449 دولارًا.

ويضيف التقرير أن نينتندو قد تتعاون مجددًا مع سامسونج مستقبلاً، لاستخدام تقنية 5 نانومتر في إصدار محسّن من Switch 2.

من المحتمل أن يكون هذا الإصدار هو النسخة المزودة بشاشة OLED، والتي ستأتي بقوة معالجة إضافية تشتد الحاجة إليها. إذ أن شريحة Tegra T239 تُعد بالفعل متواضعة مقارنةً بمعايير الأجهزة الحديثة، ومع مرور الوقت وزيادة متطلبات الألعاب، سيصبح هذا الضعف أكثر وضوحًا.

جدير بالذكر أن التعاون بين نينتندو وسامسونج قد يدفع شركات تصنيع شرائح للأجهزة المحمولة الأخرى، مثل AMD، إلى التفكير في استخدام تقنيات سامسونج في المستقبل.

إلا أن هذا الأمر غير مرجح حاليًا، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين AMD وTSMC، ونجاح AMD في حجز مساحة تصنيع على تقنية N2X المتقدمة لشريحة Zen 6 القادمة.

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