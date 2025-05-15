تكنولوجيا: OPPO تكشف رسميًا تفاصيل شاشة وبطارية Reno14 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Oppo للإعلان الرسمي عن هاتفي Reno14 و Reno14 Pro في الصين غدًا، وقبيل هذا الحدث، كشفت الشركة عن بعض المواصفات الرئيسية الخاصة بإصدار Pro.

بداية، أكدت الشركة أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة بالكامل مقاس 6.83 بوصة، وهي بنفس حجم شاشة الجيل السابق، لكن التصميم المسطح الجديد يمثل تغييرًا ملحوظًا في تجربة الاستخدام.

عند الحديث عن البطارية، فقد رفعت Oppo السعة بشكل واضح، لتصل إلى 6,200 مللي أمبير، مقارنةً بـ 5,800 مللي أمبير في Reno13 Pro. هذه الزيادة تعكس اهتمام الشركة بتحسين عمر البطارية ومواكبة متطلبات الاستخدام الكثيف.

كذلك، حصل الهاتف على ترقية كبيرة في الكاميرا الواسعة الزاوية، حيث يأتي Reno14 Pro بكاميرا 50 ميجابكسل بزاوية 16 ملم، بفتحة عدسة f/2.0 ودعم للتركيز التلقائي، وهي قفزة نوعية مقارنةً بكاميرا 8 ميجابكسل فقط في الإصدار السابق.

أما بالنسبة للمعالج، فقد ظهرت تسريبات تشير إلى اعتماد شريحة Dimensity 8400، وهي ترقية واضحة مقارنةً بمعالج Dimensity 8350 في Reno13 Pro، رغم أن فرق الرقم قد يبدو بسيطًا إلا أن الأداء العام سيكون محسّنًا بشكل ملحوظ. وقد دعم هذا التوقع ظهور الهاتف في نتائج اختبارات الأداء مسبقًا.

حتى الآن، هذه هي المواصفات المؤكدة رسميًا من Oppo، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن جميع التفاصيل الأخرى خلال الحدث المنتظر.

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