شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار ألعاب PS5 لتغطية رسوم ترامب الجمركية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المالكة لألعاب بلاى ستيشن 5 عن توقعاتها المالية للعام المقبل، وتتوقع أن تتأثر بالرسوم الجمركية بما يصل إلى 100 مليار ين حوالي 680 مليون دولار، وللتعويض عن ذلك تقول الشركة إنها تدرس خيارات تشمل نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة وزيادة الأسعار على المستهلكين.

في حديثه مع المستثمرين خلال مكالمة أرباح الشركة، أكد لين تاو، المدير المالي لشركة سوني، أن الشركة تدرس "تحميل" سعر التعريفات الجمركية على المستهلكين لتخفيف أثرها على أرباحها ، ومن المحتمل أن تحاول سوني حماية أسعار أجهزتها من خلال زيادات في قطاعات أخرى من أعمالها الإلكترونية للتخفيف على الزيادات الكبيرة على PS5.

وقد رفعت الشركة بالفعل سعر جهاز PS5 هذا العام، ولكن في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا فقط، وعلى مدار الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، شحنت الشركة 18.5 مليون وحدة تحكم PS5 بانخفاض طفيف عن 20.8 مليون في العام السابق مما رفع شحناتها مدى الحياة إلى 77.7 مليون.

ولا تزال الشركة تُصنّع معظم أجهزة بلاي ستيشن 5 في الصين ، لذا فإن أعمالها في مجال الألعاب معرضة للخطر بشكل خاص في الوقت الحالي ، حتى بعد فترة التوقف التي استمرت 90 يومًا وتخفيض الرسوم الجمركية المُعلن عنها هذا الأسبوع، فإن الرسوم الجمركية البالغة 30% على الواردات الأمريكية من الصين أعلى بكثير من الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على الدول الأخرى، ولم تُشمل أجهزة الألعاب ضمن الإعفاءات المفروضة على بعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وقد رفعت مايكروسوفت بالفعل سعر أجهزة إكس بوكس ​​بما يصل إلى 100 دولار أمريكي ، على الرغم من أن نينتندو اختارت حتى الآن إبقاء سعر سويتش 2 كما هو قبل إطلاقه الشهر المقبل.