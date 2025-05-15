شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دودة غريبة جديدة عُثر عليها قبالة سواحل إسبانيا تتقلص إلى خمس حجمها والان مع تفاصيل الخبر

تعد دودة الأكورديون Pararosa vigarae، التي عُثر عليها مؤخرًا، وهي جنس ونوع جديد من الديدان الشريطية ومجموعة من اللافقاريات الأقل شهرة، أثارت دهشة الباحثين لقدرتها الفريدة على الانضغاط مثل الأكورديون إلى خُمس طول جسمها الطبيعي.

واكتُشفت هذه الدودة في ريا دي أروسا على الساحل الشمالي الغربي لإسبانيا، حيث تختبئ تحت الصخور في منطقة المد والجزر على عمق 30 مترًا (98 قدمًا)، وبدمج البيانات المورفولوجية وتقنيات تحليل الحمض النووي ، تمكن الباحثون من التغلب على التحدي التصنيفي المتمثل في تحديد هوية هذه الدودة.

تحديات التصنيف

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Royal Society Open Science ، تنتمي ديدان الأكورديون إلى شعبة Nemertea، وهي مجموعة من الديدان المفترسة التي تستخدم السم لتثبيت فرائسها ، وتُشكل هذه الديدان تحديات كبيرة للدراسات التصنيفية نظرًا لندرة السمات المورفولوجية الخارجية.

علم التصنيف هو دراسة تصنيف الكائنات الحية وتحديد هويتها تقليديًا، وتُعتبر السمات المورفولوجية الخارجية معيارًا لهذه الدراسة ، إلا أن النيمرتيين لا يمتلكون سوى القليل جدًا من السمات المرئية المميزة التي يمكن الاعتماد عليها، وللتغلب على هذا حاول العلماء اعتبار التشريح الداخلي مؤشرًا محتملًا، لكن هذه العملية تبيّن أنها معقدة للغاية وغير مريحة ، في النهاية أصبحت هذه العملية قديمة، مما أدى إلى بقاء النيمرتيين شعبة أقل شهرة، تضم حاليًا 1350 نوعًا موصوفًا.

التحليل الجينى

وتصف الدراسة العينات التي تم تحديدها حديثًا أنها تمثل جنسًا ونوعًا جديدًا من heteronemertean في عائلة Lineidae.

وكشفت تجارب التصوير أن دودة الأكورديون تنقبض في جسمها لتكوين حلقات منتظمة، وهي عبارة عن انقباضات حلقية في البشرة، تظل ظاهرة حتى عند تمدد الحيوان بالكامل، ويختلف عدد الحلقات باختلاف حجم الدودة، فعلى سبيل المثال، احتوت أكبر عينة جُمعت على 60 حلقة عند تمددها بالكامل.