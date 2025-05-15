شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع نطاق Gemini AI ليشمل الساعات الذكية وAndroid Auto والتلفزيونات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن توسيع نطاق نظام Gemini ليشمل المزيد من أجهزة أندرويد ، جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات معرض أندرويد وهو إصدار I/O، وهو بمثابة تحضيرات الشركة لمؤتمر جوجل I/O 2025 الأسبوع المقبل.

وصرحت عملاقة التكنولوجيا، ومقرها ماونتن فيو، بأن روبوت الدردشة الذكي الخاص بها سيُدمج في الساعات الذكية (عبر نظام Wear OS)، وأجهزة التلفزيون الذكية (عبر Android TV)، وأنظمة المعلومات والترفيه في السيارات (عبر Android Auto)، وحتى سماعات الرأس والنظارات الذكية (عبر Android XR) ، وألمحت الشركة إلى أن هذه الميزات ستكون متاحة لجميع المستخدمين.

جوجل تخطط لتوسيع نطاق Gemini ليشمل المزيد من الأجهزة

في بيان صحفي، فصّل عملاق التكنولوجيا الأجهزة الجديدة التي ستُزوّد ​​بميزات جيميني في الأيام المقبلة، وكيف يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز سهولة استخدامها، وأعلنت جوجل أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتم دمج جيميني في الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS ، وسيعمل كمساعد ذكي، ويمكن للمستخدمين تفعيله والتفاعل معه دون استخدام اليدين.

وقالت جوجل إن المستخدمين يمكنهم الاستفادة من Gemini في الساعات الذكية لطرح استفسارات عامة، وتعيين التذكيرات والتنبيهات، والبحث عن معلومات من البريد الإلكتروني (بعد توصيل Gemini بتطبيقات المستخدم)، والمزيد.



وسيدعم نظام أندرويد أوتو والسيارات المزودة بتقنيات جوجل قريبًا نظام جيميني، وسيتمكن المستخدمون من إجراء محادثات بلغة طبيعية دون استخدام اليدين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس مساعد جوجل، لن يضطر المستخدمون إلى الضغط على الزر الصحيح أو القلق بشأن نطق الكلمة الصحيحة.

كما يستطيع نظام جيميني في السيارات تحديد أفضل مسار مع ضمان تلبية احتياجات المستخدمين ، على سبيل المثال يمكن للمستخدم أن يطلب من جيميني العثور على محطة شحن بالقرب من حديقة في طريقه إلى مكتب البريد، وسيحدد الذكاء الاصطناعي المسار المحدد ليتمكن المستخدم من المشي أثناء شحن السيارة ، بالإضافة إلى ذلك يستطيع جيميني أيضًا تلخيص الرسائل، وترجمة الردود إلى لغات أخرى، والعثور على أهم أخبار اليوم، وغير ذلك الكثير.

كما ستُضيف جوجل أيضًا قدرات الذكاء الاصطناعي من Gemini إلى أجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام Google TV في وقت لاحق من هذا العام. وتقول الشركة إن هذا التكامل سيُمكّن المستخدمين من طلب اقتراحات المحتوى بشكل أكثر سهولة ، كما سيتمكن المستخدمون من طلب توصيات الأفلام والمسلسلات وتلقي ردود مُخصصة.