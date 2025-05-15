شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ميوزك تطلق "Sound Therapy" لأغانى التركيز والاسترخاء والنوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن ميزة صوتية جديدة ضمن خدمتها الموسيقية Apple Music، تحت اسم “Sound Therapy”، وهي مجموعة مختارة من الأغاني المصممة لتعزيز الصحة الذهنية من خلال الصوت.

وتأتي هذه الميزة بالتعاون مع مجموعة يونيفرسال الموسيقية (UMG)، وتهدف إلى مساعدة المشتركين على التركيز، الاسترخاء، والنوم، عبر دمج الموسيقى المعروفة بأمواج صوتية علاجية.

تتضمن الميزة أنواعًا مختلفة من الموجات الصوتية مثل “الضوضاء الملونة” و”النبضات السمعية”، وهي أنماط صوتية تتفاوت في الترددات والشدة، وتُستخدم لتعزيز حالات ذهنية معينة.



على سبيل المثال، يتم استخدام الضوضاء الوردية—والتي تشبه صوت المطر أو الرياح—مع موجات دلتا لتحفيز النوم.

أما قسم التركيز (Focus)، فيعتمد على نبضات جاما مدمجة مع الضوضاء البيضاء، بينما يستخدم قسم الاسترخاء (Relax) نبضات ثيتا لتشجيع الهدوء والتأمل.

وتضم مكتبة Sound Therapy أعمالاً موسيقية من فنانين معروفين مثل Imagine Dragons، كاتي بيري، كايسي ماسغريفز، لودوفيكو إيناودي، أورورا، جينيه آيكو، تشيلسي كاتلر، وجيريمي زوكر. وقد أعيد إنتاج هذه الأغاني لتصبح نسخًا ممتدة وآلية، تم تطويرها من قبل مهندسي صوت ومنتجين في وحدة “Sollos” التابعة لـ UMG، والمتخصصة في الابتكار الصوتي الصحي، ومقرها لندن.

وتأتي هذه الإضافة الجديدة ضمن استراتيجية Apple Music لتقديم محتوى يركز على الرفاهية، بجانب محطة “Apple Music Chill” التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعرض مزيجًا من الأصوات الهادئة، اللحظات التأملية، والقصص المهدئة.