شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 16 يضيف ميزات جديدة للكشف عن عمليات الاحتيال والعثور على الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

سيضيف إصدار أندرويد 16 لهذا الصيف العديد من إجراءات الأمان الجديدة والمحدثة التي من شأنها أن تُصعّب على المجرمين خداع مستخدمي أندرويد أو استغلال هواتف أندرويد المسروقة.

وبعد طرح ميزات الذكاء الاصطناعي في مارس للكشف عن الرسائل الاحتيالية بناءً على أنماط اللغة الشائعة، تعمل جوجل على تدريب نماذجها على التعرّف على نطاق أوسع من عمليات الاحتيال النصية، مثل عمليات الاحتيال المتعلقة برسوم الطرق غير المدفوعة التي ظهرت هذا العام.

كما تُضيف تحليلًا أسرع للأنماط إلى خدمة Google Play Protect لكشف التطبيقات الضارة بسرعة أكبر.

بدءًا من أندرويد 16، سيكون من المستحيل منح بعض صلاحيات الوصول أثناء إجراء مكالمة مع جهة اتصال غير معروفة ، في الوقت نفسه تمنع ميزة Key Verifier الجديدة المحتالين من الاستيلاء على جهات اتصالك المعروفة، مما يتيح لك ولجهة اتصال موثوقة تبادل مفاتيح التشفير العامة لتأكيد هوية كل منكما.

كما يُضيف أندرويد 16 أيضًا طرقًا جديدة لحماية هاتفك من اللصوص ، وتتطلب ميزة التحقق من الهوية تحققًا بيومتريًا إضافيًا لتغيير الإعدادات الحساسة خارج المواقع الآمنة التي يُحددها المستخدم.

وأُطلقت هذه الميزة على بعض أجهزة Pixel وأجهزة أخرى في يناير، لكن أندرويد 16 سيوسّع نطاق طرحها، ومن المفترض أن تُساعد هذه الترقيات في الحماية من سرقة الأجهزة عن بُعد واختراق الحسابات المصرفية، حيث يتعلم اللصوص رموز المرور من خلال مشاهدة الأهداف وهي تفتح هواتفهم، ثم يسرقون الأجهزة ويفتحونها بأنفسهم.

وتتضمن ميزات مكافحة السرقة الجديدة سؤالًا أمنيًا لإلغاء تنشيط الأقفال عن بُعد، وقيودًا إضافية على ما يمكن فعله بالجهاز بعد إعادة ضبط المصنع. إذا لم يكن الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد 16 مفتوحًا أو متصلاً بشبكة Wi-Fi لفترة من الوقت، فستُخفي شاشة القفل رموز المصادقة الثنائية المُستلمة عبر الرسائل النصية.

إلى جانب ميزات الأمان الجديدة، سيُجمع أندرويد 16 الأمان ضمن ميزة واحدة على مستوى الجهاز تُسمى "الحماية المتقدمة"، أثناء تفعيل ميزة "الحماية المتقدمة" لا يُمكن إيقاف أي ميزة تابعة لها.

وكإضافة أخيرة لتحديثات أمان أندرويد 16، تُوسّع جوجل ميزة "العثور على جهازي" لتشمل "Find Hub"، وهي لوحة معلومات تُمكّن من تحديد موقع أي جهاز تقريبًا باستخدام إمكانيات ذكية أو علامة بلوتوث. يستخدم "Find Hub" النطاق فائق العرض (UWB) على الأجهزة المتوافقة لتحديد المواقع بدقة أكبر، كما يُمكنه الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ما يُتيح لميزاته العمل خارج نطاق تغطية الشبكة الخلوية.