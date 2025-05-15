شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار Android 16 المستقر على وشك الظهور قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

وصل أندرويد 16 التحديث الرئيسي القادم لنظام تشغيل الهواتف الذكية من جوجل بالفعل إلى مرحلة استقرار المنصة، والآن بعد أن أصبحت جميع التغييرات والتحديثات الرئيسية جاهزة، سلطت جوجل الضوء أخيرًا على إصداره العام نوعًا ما.

وخلال مؤتمر صحفي لـ Android Show قبل مؤتمر مطوري Google I/O ، أكد أحد المسؤولين التنفيذيين في Google أن الإصدار المستقر من Android 16 سيصل إلى هواتف Pixel في يونيو، مع تغيير جمالي جديد.

ولن يتضمن التحديث الكامل لواجهة المستخدم مع عناصر Material 3 التعبيرية الجديدة دفعةً واحدة، إذ ستواصل تطبيقات جوجل تكييفها في الأشهر اللاحقة، ومع ذلك، سيُتاح إصدار تجريبي من Android 16 في وقت لاحق من هذا الشهر ليُعطي المستخدمين لمحةً عن التغييرات القادمة.

وتقول جوجل إن Material 3 Expressive هو "التحديث الأكثر بحثًا لنظام التصميم الخاص بالشركة منذ إطلاقه في عام 2014" ، وهو يتضمن تصميمًا جديدًا لواجهة المستخدم شبابيًا بألوان أكثر جرأة، ويجلب أكثر من اثني عشر تغييرًا لعناصر مثل أشرطة التطبيقات ومجموعات الأزرار وشريط التنقل وغيرها.

بالإضافة إلى جدول إصدار أندرويد 16 على أجهزة بيكسل في يونيو، كشفت جوجل أيضًا عن وصوله إلى هواتف أخرى لاحقًا هذا الصيف .

ما الجديد في أندرويد 16؟

فيما يتعلق بالميزات، يُقدّم أندرويد 16 مجموعةً من التغييرات الملحوظة ، سيحظى مُحبو التصوير الفوتوغرافي بأدوات تحكم جديدة في درجة الحرارة وضبط الصبغة لتحسين دقة تدرج الألوان في تطبيق الكاميرا، كما يدعم النظام ترميز الفيديو الاحترافي المتقدم (APV) للسماح بتسجيلات فيديو عالية الجودة.

ويتيح نظام أندرويد 16 لمستخدمي أجهزة السمع LE Audio التبديل بين الميكروفونات المدمجة في أجهزة السمع وميكروفون هواتفهم للمكالمات الصوتية وفقًا لجوجل ، والجدير بالذكر أن هذا النظام يدعم معيار Wi-Fi 6 802.11az، وهو أكثر أمانًا وقابلية للتطوير.

كما يُقدّم نظام التحديثات المباشرة في أندرويد 16 نهجًا جديدًا وأكثر بساطةً للإشعارات، يُغطي الأنشطة الجارية مثل التنقل وتوصيل الطعام ، كما ستُشكّل الإضافات التي تُعرف الآن باسم "التطبيقات" جزءًا كبيرًا من أندرويد 16، مما يُتيح لمساعد جيميني إنجاز المهام عبر تطبيقات مُختلفة.

ويدعم التطبيق بالفعل مجموعة تطبيقات جوجل، مثل مستندات جوجل، ودرايف، وجيميل، والخرائط، بالإضافة إلى عدد قليل من تطبيقات الطرف الثالث مثل سبوتيفاي، ولكن ستعتمده المزيد من الشركات لاحقًا هذا العام، وهناك بالفعل أحدث إصدار تجريبي يعمل على هاتفي Pixel 9 ، وسيتم الابلاغ قريبًا عن تغييرات التصميم والوظائف مع ظهور المجموعة النهائية من التغييرات في الأسابيع المقبلة.