شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُعيد تسمية "Find My Device” إلى “Find Hub” مع مزايا موسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، خلال فعالية Android Show التي عُقدت قبل أسبوع من مؤتمر Google I/O 2025، عن إعادة تسمية ميزة “العثور على جهازي”أو Find My Device لتصبح “Find Hub”، ضمن توسعة كبيرة تشمل مزايا جديدة وشراكات موسعة.

وتتيح الخدمة لمستخدمي أندرويد تتبع أجهزتهم المفقودة، كما ستشمل قريبًا دعمًا لأجهزة أخرى ومزايا تتعلق بالتتبع عبر الأقمار الصناعية وشركات الطيران.

وكانت جوجل قد أطلقت “العثور على جهازي” لأول مرة عام 2013 كبديل لمستخدمي أندرويد لخدمة “Find My” الخاصة بآبل، وشهدت العام الماضي توسعًا كبيرًا مع إطلاق شبكة بحث جماعية تعتمد على البلوتوث، تتيح العثور على ممتلكات شخصية باستخدام علامات تعقب من شركات مثل Chipolo وPebblebee.

واليوم، تكشف جوجل عن المزيد من الشركاء الجدد الذين سيدمجون تقنيات التتبع مباشرة في منتجاتهم. ومن بين هذه الشراكات الجديدة:

• تتبع الأمتعة المدمج من علامات تجارية مثل July وMokobara

• تعقب أدوات التزلج المدمج مع تقنية Peak Integration

• علامات بلوتوث مخصصة للعائلات من شركة Pixbee

• دعم تقنية “النطاق فائق العرض” (UWB) لتتبع علامات Moto من موتورولا، والمتوقع طرحها في وقت لاحق من الشهر الجاري

كما أوضحت جوجل أن دعم التتبع القائم على الأقمار الصناعية سيُطرح تدريجيًا خلال عام 2025، ما يُعزز من دقة التتبع ويُوسع نطاقه ليشمل المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات الهاتف أو البلوتوث.

وفي خطوة مماثلة لما أعلنت عنه آبل العام الماضي، كشفت جوجل عن شراكات جديدة مع عدد من شركات الطيران لمساعدة المسافرين في تتبع أمتعتهم أثناء السفر.

وتشمل قائمة الشركاء الجدد كلاً من: British Airways، Aer Lingus، Iberia، Cathay Pacific، وSingapore Airlines.

من خلال هذا التحديث الشامل، تسعى جوجل لتحويل “Find Hub” إلى منصة تتبع مركزية متكاملة تتيح للمستخدمين مراقبة كافة ممتلكاتهم من خلال هواتفهم العاملة بنظام أندرويد، مع المحافظة على خصوصية البيانات وموثوقية الأداء.