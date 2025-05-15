شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تعطيل ميزة تتبع AirPods تمامًا عبر أيفون وماك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت لا ترغب في معرفة موقعك، يمكنك تعطيل ميزة تتبع AirPods، وتذكر أنه لا يمكنك تعطيل ميزة تتبع AirPods وحدها مع ربطها بحساب Apple ID، بل سيتعين عليك إزالة AirPods نهائيًا من حساب Apple ID أو إعادة ضبط إعدادات المصنع يدويًا.

عبر iPhone/iPad:

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكنك لتعطيل ميزة "العثور على AirPods" عبر جهاز iPhone أو iPad مقترن، أن تتبع هذه الخطوات:

- انتقل إلى "الإعدادات"

- انتقل إلى علامة تبويب "الأجهزة"

- حدد AirPods

- اضغط على "إزالة هذا الجهاز".

عبر Mac:

إذا سبق لك استخدامها على جهاز ماك Mac:

- افتح تطبيق "العثور على"

- انتقل إلى علامة تبويب "الأجهزة"

- اضغط على AirPods من القائمة على اليسار، ثم ابحث عن حرف "i" المُحاط بدائرة في اللوحة اليمنى

- اضغط على "إزالة هذا الجهاز" لتعطيل ميزة التتبع.