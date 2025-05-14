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شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من 20 مايو.. ألعاب مجانية على PlayStation Plus والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة Sony عن قائمة الألعاب المجانية القادمة لمُشتركي خدمة PlayStation Plus في مايو الجاري، والتي ستتوفر بداية من 20 مايو 2025.
وتتيح فئة Premium من PlayStation Plus للمشتركين الوصول إلى جميع ميزات الفئات الأدنى، بالإضافة إلى محتوى حصري لمشتركي Premium.
وتشمل القائمة ألعاب:
وتتيح فئة Premium من PlayStation Plus للمشتركين الوصول إلى جميع ميزات الفئات الأدنى، بالإضافة إلى محتوى حصري لمشتركي Premium.
ألعاب مجانيةويضم المستوى الأساسي ألعاب PS Plus المجانية الشهرية، والتي تُقدّم في أول ثلاثاء من كل شهر.
وتشمل القائمة ألعاب:
- Sand Land | PS4, PS5
- Soul Hackers 2 | PS5
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5
- Battlefield V | PS4
- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5
- Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5
- Humankind | PS4, PS5
- Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5
- Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5