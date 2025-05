شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من 20 مايو.. ألعاب مجانية على PlayStation Plus والان نبدء بالتفاصيل

ألعاب مجانية

Sand Land | PS4, PS5

Soul Hackers 2 | PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5

Battlefield V | PS4

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5

Humankind | PS4, PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة Sony عن قائمة الألعاب المجانية القادمة لمُشتركي خدمة PlayStation Plus في مايو الجاري، والتي ستتوفر بداية من 20 مايو 2025.وتتيح فئة Premium من PlayStation Plus للمشتركين الوصول إلى جميع ميزات الفئات الأدنى، بالإضافة إلى محتوى حصري لمشتركي Premium.ويضم المستوى الأساسي ألعاب PS Plus المجانية الشهرية، والتي تُقدّم في أول ثلاثاء من كل شهر.وتشمل القائمة ألعاب: