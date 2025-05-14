علوم وتكنولوجيا

بداية من 20 مايو.. ألعاب مجانية على PlayStation Plus

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من 20 مايو.. ألعاب مجانية على PlayStation Plus والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة Sony عن قائمة الألعاب المجانية القادمة لمُشتركي خدمة PlayStation Plus في مايو الجاري، والتي ستتوفر بداية من 20 مايو 2025.
وتتيح فئة Premium من PlayStation Plus للمشتركين الوصول إلى جميع ميزات الفئات الأدنى، بالإضافة إلى محتوى حصري لمشتركي Premium.

ألعاب مجانية

ويضم المستوى الأساسي ألعاب PS Plus المجانية الشهرية، والتي تُقدّم في أول ثلاثاء من كل شهر.
وتشمل القائمة ألعاب:
  • Sand Land | PS4, PS5
  • Soul Hackers 2 | PS5
  • Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5
  • Battlefield V | PS4
  • S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5
  • Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5
  • Humankind | PS4, PS5
  • Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5
  • Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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