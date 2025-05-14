شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تحديثات تصميمية في أندرويد 16 وWear OS 6 قبل مؤتمر I/O 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قبل أيام من انطلاق مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2025، أعلنت جوجل عن تحديث كبير لتجربة المستخدم على هواتف أندرويد وساعات Wear OS، عبر إطلاق تصميم Material 3 Expressive، الذي وصفته بأنه من "أكبر التحديثات البصرية والوظيفية خلال السنوات الأخيرة".

ويهدف التصميم الجديد إلى جعل الهواتف والساعات الذكية أكثر "سلاسة، وتخصيصًا، وسهولة في التفاعل من النظرة الأولى"، بحسب الشركة.

يركز Material 3 Expressive على تعزيز خيارات التخصيص، حيث سيتمكن المستخدمون من تعديل واجهة النظام بسهولة عبر اختيار سمات لونية أكثر ديناميكية، وخطوط محسنة، ومكونات تفاعلية تتجاوب بمرونة مع الاستخدام، وتقول جوجل إن هذه التعديلات تمنح المستخدمين مساحة أكبر للتعبير عن أسلوبهم الشخصي، بما يجعل أجهزتهم تبدو وكأنها صُممت خصيصًا لهم.

ويعتمد التحديث على حركات طبيعية ومرنة لإضفاء طابع تفاعلي سلس على النظام، حيث تتفاعل أجزاء أخرى من الشاشة بشكل دقيق عند تجاهل التنبيهات، ما يمنح شعورًا ملموسًا عند إزالة الإشعارات من قائمة التنبيهات.

وتظهر تأثيرات مشابهة عند التنقل بين التطبيقات أو تعديل الصوت أو سحب شريط الإشعارات، كما تساهم الخلفيات الضبابية في تعزيز تركيز المستخدم على التطبيق الحالي دون عزله عن السياق العام.

وتتيح التحديثات أيضًا أدوات نظام أكثر سهولة، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تخصيص إعدادات "الإعدادات السريعة" مثل إضافة زر تشغيل المصباح أو تفعيل وضع "عدم الإزعاج".

وتم إعادة تصميم تنسيق الإشعارات لضمان إبراز التنبيهات المهمة، كما أُضيفت ميزة "التحديثات المباشرة"، التي تتيح متابعة تقدم المهام مثل توصيل الطعام أو خدمة النقل التشاركي من خلال مركز الإشعارات مباشرة، دون الحاجة لفتح التطبيقات.

وتشمل التغييرات أيضًا تطبيقات جوجل الأساسية مثل صور جوجل، جيميل، وفِت بيت، ضمن جهود الشركة لتوحيد تجربة التصميم على مستوى نظام أندرويد. أما على ساعات Wear OS، فقد تم تحسين الواجهة لتناسب الشاشات الدائرية، حيث تتبع الرسوم المتحركة انحناء الشاشة، ما يجعل التمرير والتنقل أكثر طبيعية، كما أضيفت تأثيرات حركية جديدة، وأصبحت التفاعلات أكثر استجابة، مع واجهات تتغيّر لتلائم الحجم الصغير للشاشة.

واعتمدت جوجل نظام تلوين ديناميكي شامل في Wear OS 6، بحيث تنعكس الألوان المختارة لوجه الساعة على باقي التطبيقات والإعدادات، وتم إعادة تصميم الأزرار لتكون أقرب إلى حواف الشاشة، ما يجعل النقر أسهل ويوفر مساحة أكبر.

كما أصبح من الممكن الوصول سريعًا إلى المهام الأساسية مثل بدء التمارين أو إرسال رسالة، من خلال "التايلز" (البلاطات التفاعلية) التي تحافظ على بساطة التصميم وسهولة التصفح.

ويأتي التحديث الجديد أيضًا بتحسينات في الأداء، لا سيما من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، وتقول جوجل إن بطاريات ساعات Wear OS 6 ستدوم لفترة أطول بنسبة تصل إلى 10% بعد التحديث، ما يعزز من قدرتها على العمل ليوم كامل دون الحاجة إلى شحن متكرر.

ومن المنتظر أن تكون أجهزة بيكسل أول من يحصل على تحديث Material 3 Expressive خلال العام الجاري، على أن تعمل جوجل مع شركائها لتطبيق هذه التغييرات على جميع أجهزة أندرويد 16 وWear OS 6.