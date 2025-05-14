تكنولوجيا: ظهور هاتف Tecno Pova Curve 5G بشاشة منحنية ومعالج Camon 40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Tecno منذ أكثر من شهر في نشر إعلانات تشويقية لسلسلة Pova 7، لكن لم يتم الإعلان عن أي إطلاق حتى الآن. قد يكون Tecno Pova Curve 5G أحد أفراد هذه السلسلة، أو ربما يكون طرازًا مشابهًا. تم اكتشاف بعض تفاصيل الهاتف في قاعدة بيانات Google Play Console وGeekbench.

الهاتف، الذي يحمل الاسم الرمزي Tecno LJ8k، يعمل بمعالج Dimensity 7300 (MT6878)، حيث يتكون من 4 أنوية Cortex-A78 بتردد 2.5 جيجاهرتز و4 أنوية A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج رسوميات Mali-G615 MC2.

ووفقًا لاختبارات Geekbench، يأتي الهاتف مزودًا بـ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ويعمل بنظام Android 15.

يظهر الهاتف في Google Play Console مع شاشة منحنية، كما يشير الاسم Pova Curve 5G. وفقًا للصورة المعروضة، يتضح أن الهاتف يحتوي على شاشة بدقة 1,080 × 2,436 بكسل، لكن Google Play Console لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

مقارنةً بجهاز آخر من Tecno هو Camon 40 Pro، الذي يستخدم نفس معالج Dimensity 7300 ويحتوي على شاشة منحنية بحجم 6.78 بوصة ودقة 1,080 × 2,436 بكسل مع معدل تحديث 144 هرتز. لم يتم تحديد معدل التحديث في Pova Curve 5G بعد.

تُعتبر سلسلة Pova أكثر توجهًا نحو القيمة مقارنة بسلسلة Camon التي تركز على الفئة المتوسطة المتميزة، خاصةً مع طرازات Premier.

لذلك، من المتوقع أن تكون هناك اختلافات بين Pova Curve و Camon 40 Pro، لكننا سنحتاج إلى مزيد من التسريبات لمعرفة التفاصيل الدقيقة.

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