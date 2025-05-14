شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تطلق "AI Alive" لتحويل الصور إلى فيديوهات داخل القصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة تيك توك، عن إطلاق أول أداة ذكاء اصطناعي لتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات قصيرة ضمن ميزة القصص، تحت اسم “TikTok AI Alive”، وتتيح هذه الأداة الجديدة للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي متحرك انطلاقًا من صور بسيطة، مع إضافة مؤثرات حركية وجمالية مستوحاة من تفاصيل الصورة الأصلية.

الميزة متاحة فقط عبر كاميرا القصص في التطبيق، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع فيديو قصيرة تعكس أجواء الصورة، مثل تحرك السحب، وتغير ألوان السماء، وسماع أصوات طبيعية مثل تلاطم الأمواج، وذلك حسب محتوى الصورة المختارة، كما يمكن استخدام الأداة لتحريك صور السيلفي الجماعية وإبراز الإيماءات وتعبيرات الوجه.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من إطلاق تيك توك لمولّد الصور النصي داخل التطبيق، ليدخل بذلك في منافسة جديدة مع منصات مثل انستجرام وسناب شات التي قدمت ميزات مشابهة تعتمد على تحويل النصوص إلى صور. لكن تيك توك، من خلال “AI Alive”، يتقدم بخطوة عبر توفير إمكانية إنتاج فيديوهات متحركة من صور ثابتة.

وحرصت تيك توك على الإشارة إلى أن جميع الفيديوهات المنتَجة باستخدام الأداة الجديدة ستتضمن إشعارًا بأنها “مُولدة بالذكاء الاصطناعي”، بالإضافة إلى تضمين بيانات “C2PA” التقنية، والتي تساعد في كشف أصل الفيديو وتحديد كونه مصطنعًا حتى في حال تم تنزيله أو إعادة مشاركته خارج المنصة.

وأكدت الشركة عبر مدونتها الرسمية أن هذه الأداة خضعت لعدة اختبارات تتعلق بالثقة والسلامة، حيث تتم مراجعة كل من الصورة الأصلية، والنص المستخدم لإنشاء الفيديو، ونتيجة الفيديو النهائي، قبل أن يتم عرضه للمستخدم، كما تحتفظ المنصة بخاصية التبليغ عن المحتوى المخالف وتُجري مراجعة نهائية قبل نشر القصص بشكل عام.

لإنشاء فيديو باستخدام “AI Alive”، يمكن للمستخدمين فتح كاميرا القصص، والضغط على زر “+” الأزرق من صفحة البريد الوارد أو الصفحة الشخصية، ثم اختيار صورة من ألبوم القصص، وبعدها، سيظهر رمز AI Alive ضمن شريط الأدوات لتحرير الصورة وتحويلها إلى فيديو.