شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر سلسلة آيفون 17 قد تشهد ارتفاعًا.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقرير حديث بأن شركة آبل تدرس رفع أسعار هواتف iPhone 17 المنتظر طرحها في سبتمبر المقبل، في خطوة لا ترتبط – كما قد يعتقد – بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بل نتيجة إدخال تحسينات جديدة على التصميم والمواصفات التقنية للأجهزة القادمة، وفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

رفع اسعار سلسلة ايفون 17

ورغم توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق لوقف معظم الرسوم الجمركية المتبادلة، لا تزال هناك رسوم بنسبة 20% فُرضت خلال الولاية الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، وتشمل الهواتف الذكية من بين منتجات أخرى، وقد برر ترامب تلك الرسوم بأنها رد على دور الصين في تجارة "الفنتانيل"، هذه الرسوم تظل قائمة وقد تؤثر على استراتيجية تسعير آبل، وإن لم يحدد تأثيرها المباشر على سلسلة آيفون 17.

من جانبه، نجح الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، في التكيف مع الأزمة التجارية بين أمريكا والصين من خلال تعديل استراتيجيات الإنتاج وسلسلة الإمداد، ففي مارس الماضي زادت آبل مخزونها تحسبًا لأي اضطرابات، وبدأت بنقل بعض عمليات التصنيع إلى الهند، خاصة تلك المخصصة للسوق الأميركية.

وأكد كوك أن نسبة كبيرة من أجهزة آيفون الموجهة للولايات المتحدة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، سيتم تصنيعها في الهند، في إطار خطة طويلة الأمد لتنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على الصين.

ومع ذلك، فإن إنتاج طرازات آيفون الأعلى، مثل iPhone Pro وPro Max، سيظل يتم داخل مصانع صينية، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن قدرات التصنيع في الهند لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لدعم الإنتاج الضخم لهذه الفئة.

وحول قدرة آبل على رفع وتيرة إنتاج هواتفها الراقية في الهند، تباينت آراء المحللين؛ فبينما يرى أبهيلش كومار من مؤسسة TechInsights أن الهند قد تكون قادرة بحلول نهاية 2026 أو مطلع 2027 على تلبية الطلب المحلي والأميركي على أجهزة آيفون، يرى محللو شركة Jefferies أن الوصول إلى إنتاج 40 مليون وحدة في غضون عامين يبقى هدفًا صعب التحقيق، خاصة بالنسبة للطرازات المخصصة للهند.