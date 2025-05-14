تكنولوجيا: جوجل تستبدل زر I’m Feeling Lucky بزر جديد لوضع الذكاء الاصطناعي في اختبار محدود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت جوجل زر “I’m Feeling Lucky” لأول مرة عام 1998، وكان الهدف منه تسليط الضوء على قوة محرك البحث الخاص بها. عند الضغط على الزر، كان يتم توجيه المستخدم مباشرةً إلى أعلى صفحة مرتبة في نتائج البحث، متجاوزًا شاشة النتائج بالكامل.

وفي عام 2012، غيّرت جوجل وظيفة هذا الزر. فعند تمرير المؤشر عليه، كان يعرض عبارات جديدة مثل “I’m Feeling Adventurous” أو “I’m Feeling Puzzled”، وينقل المستخدم إلى إحدى خدمات جوجل، مما حوّله إلى وسيلة دعائية لمنصتها المتنوعة.

لكن يبدو الآن أن جوجل تخطّط لاستبدال الزر بالكامل بخيار جديد يتماشى مع التوجه التقني الحالي: “وضع الذكاء الاصطناعي – AI Mode”.

بحسب ما ذكره موقع The Verge، بدأ عدد من المستخدمين على منصّتي X وThreads بمشاركة لقطات شاشة تُظهر الزر الجديد على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث. عند الضغط عليه، يفتح الزر محادثة تفاعلية مع روبوت دردشة لمساعدتك في العثور على ما تبحث عنه.

وتختبر جوجل حاليًا ليس فقط استبدال الزر، بل أيضًا موقعه على الصفحة. أفاد بعض المستخدمين بظهور زر AI Mode بجانب أيقونتي الصوت والصورة في شريط البحث، بينما حلّ محل زر “I’m Feeling Lucky” لدى آخرين.

كما تُجري الشركة اختبارات على تصميمات مختلفة للزر الجديد، حيث لاحظ بعض المستخدمين وجود إطار متحرك حول AI Mode. وقد أكّدت المتحدثة باسم جوجل، آشلي طومسون، لموقع The Verge أن هذا الزر ما يزال في مرحلة تجريبية محدودة داخل الولايات المتحدة، ومتاح فقط للمستخدمين المسجلين في برنامج “المعامل التجريبية” الخاص بالشركة.

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