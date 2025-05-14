شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتم رصد الزلازل؟ دور التكنولوجيا فى الكشف عن النشاط الزلزالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الزلازل واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية التي قد تصيب أي منطقة، ومن أهم ما يميز الزلازل أنها تحدث فجأة ودون سابق إنذار، لكن التطور التكنولوجي ساعد بشكل كبير في تحسين قدراتنا على رصد هذه الظواهر الطبيعية.

فكيف يمكن رصد الزلازل؟ وكيف ساعدت هذه التقنيات في فهم الزلزال الأخير الذي ضرب مصر صباح اليوم؟

الأنظمة العالمية لرصد الزلازل

يعتمد رصد الزلازل على شبكة من الحساسات والأجهزة المتطورة التي تلتقط الموجات الزلزالية التي تنتقل عبر الأرض عندما يحدث الزلزال، هذه الأجهزة تُسمى بـ"السيسموغرافات" (seismographs)، وهي تقوم بتسجيل الحركة الأرضية بدقة عالية، تتصل هذه الأجهزة بشبكة ضخمة تُعرف بـ"الشبكة السيسمولوجية" والتي تنتشر في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.

بمجرد أن يبدأ الزلزال، يقوم السيسموغراف بتحويل حركة الأرض إلى بيانات رقمية تُرسل فورًا إلى مراكز الأبحاث والجيوفيزيائيين الذين يقومون بتحليلها في وقت قياسي، ويمكن من خلال هذه البيانات معرفة وقت حدوث الزلزال، قوته، وعمقه، بالإضافة إلى تحديد مركزه (أو ما يُسمى بالـ "Epicenter").

رصد الزلازل في مصر

مصر ليست استثناء من هذه الشبكة العالمية، حيث تم تطوير عدة محطات لرصد الزلازل داخل البلاد، على سبيل المثال، محطة "المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية" التي تراقب النشاط الزلزالي بشكل مستمر وتُحدث بيانات دقيقة في الوقت الفعلي، هذه المحطات تساهم في إعطاء تحليلات فورية حول الهزات الأرضية وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات اللازمة للتعامل معها.

في الزلزال الأخير الذي ضرب مصر في صباح اليوم، تم رصد النشاط الزلزالي بشكل دقيق منذ اللحظة الأولى، حيث أُعلن عن قوته، وعمقه، والمناطق التي تأثرت به.

كيف تساعد البيانات في الاستجابة السريعة؟

عند حدوث زلزال في منطقة ما، تعتبر المعلومات السريعة والدقيقة ضرورية للغاية، فمن خلال تحليل البيانات المستلمة من المحطات السيسمولوجية، يمكن تحديد المناطق التي تضررت أو التي من المحتمل أن تتضرر في المستقبل، و في حالة الزلزال الأخير في مصر، ساعدت هذه المعلومات على تحديد نقاط القوة في الزلزال، كما أن رصد الزلازل يساعد أيضًا في التنبؤ بالهزات الارتدادية، التي قد تحدث بعد الزلزال الرئيسي.