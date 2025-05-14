تكنولوجيا: تسريب مواد تسويقية لهاتف Oppo A5x تكشف عن بعض أبرز مواصفاته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Oppo حاليًا على تطوير هاتف A5x، الذي سينضم إلى عائلة A5 المتنامية، والتي تشمل بالفعل طرازات A5، و A5 Energy، و A5 Pro، و A5 Pro 4G. وبحسب المواد التسويقية المسربة حديثًا، سيكون A5x نموذجًا يدعم 4G فقط.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 6s Gen 1، وسيتمتع بشاشة (من المحتمل أن تكون LCD) تصل سطوعها إلى 1000 نتس مع معدل تحديث 90 هرتز. كما سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط.

الهاتف سيحمل تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، بالإضافة إلى مقاومة للصدمات بمستوى عسكري. وتتميز النسخة البيضاء/الفضية بتدرجات لونية ناعمة بين اللونين الوردي والأزرق.

أما بالنسبة للكاميرات، فسيأتي A5x بكاميرتين خلفيتين مع فلاش مزدوج من نوع LED. كما سيكون هناك مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة على الجانب.

سيعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15. كما سيكون هناك ميزة Ultra Volume التي تزيد من قوة الصوت بنسبة 300%.

هذه هي التفاصيل المسربة حتى الآن، ومن المؤكد أننا سنكتشف المزيد حول A5x في الأيام والأسابيع القادمة.

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