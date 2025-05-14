هل يعيد التاريخ نفسه؟ هوجربيتس يتوقع نشاطًا زلزاليًا شبيهًا بزلزال تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - أطلق عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوجربيتس تحذيرًا جديدًا بشأن احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 مايو الجاري، مشيرًا إلى وجود "إشارات فلكية مقلقة" قد تنذر بوقوع زلازل قوية.

وفي مقطع مصوّر بثه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أوضح هوجربيتس أن تحليله يستند إلى أنماط فلكية واصطفافات كوكبية، يرى أنها قد تؤثر في النشاط الزلزالي، محذرًا من تقارب كوكبي "غير اعتيادي" قد يشكل عامل ضغط إضافي على الطبقات الأرضية.

وأشار إلى أن الفترة من 15 إلى 17 مايو تحمل أهمية خاصة، حيث ستشهد السماء اقترانات بين الزهرة، وعطارد، وأورانوس، إضافة إلى محاذاة بين عطارد، والشمس، والمريخ، وهي ترتيبات فلكية قال إنها تتكرر عادةً قبل الزلازل القوية.

ولفت هوجربيتس إلى تشابه هذه المؤشرات مع تلك التي سبقت الزلزال المدمر في تركيا عام 2023، والذي بلغت قوته 7.8 درجة، مكررًا تحذيره من إمكانية وقوع زلازل بقوة تصل إلى 7 درجات، بل وربما تتجاوز 8 درجات في "أسوأ السيناريوهات"، إذا ما ترافقت مع ظروف جيولوجية مناسبة.

وأكد أن هذه التنبؤات ليست تأكيدًا حتميًا على وقوع الزلازل، لكنها تستند إلى ارتباطات لوحظت سابقًا بين الاصطفافات الفلكية وزيادة النشاط الزلزالي، داعيًا إلى اليقظة، خصوصًا في المناطق المعروفة بنشاطها التكتوني.

وأوضح العالم الهولندي التواريخ التي وصفها بـ"الحرجة"، وتشمل:

14 مايو: بداية النشاط الفلكي غير الاعتيادي.

15–17 مايو: ذروة خطر النشاط الزلزالي المحتمل.

22 مايو: نهاية فترة التوقعات المرتبطة بالتقارب الكوكبي.

وختم هوجربيتس بالقول إن الهدف من هذه التحذيرات هو رفع مستوى الجاهزية وليس إثارة الذعر، مشددًا على أهمية مراقبة التطورات خلال الأيام المقبلة.