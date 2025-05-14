تكنولوجيا: شركة Nothing تتعاون مع KEF لإطلاق مجموعة منتجات صوتية مميزة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing اليوم عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة KEF البريطانية العريقة في مجال الصوتيات، بهدف الدخول في فصل جديد من الابتكار الصوتي.

تجمع هذه الشراكة بين خبرة KEF الممتدة لأكثر من 60 عامًا في الصوت عالي الجودة، ونهج Nothing الذي يركّز على التصميم العصري والتقنية الحديثة.

من المتوقع أن توسّع Nothing عروضها الصوتية لتشمل فئات جديدة من المنتجات، حيث يجري العمل حاليًا على عدة أجهزة صوتية مشتركة من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.

ويُحتمل أن تكون سماعات الرأس التي تسرّبت عنها شائعات في فبراير جزءًا من هذه التعاونات، إلى جانب إمكانية طرح سماعات أذن مضبوطة صوتيًا من قبل KEF، وهو أمر مثير للاهتمام.

هذه الشراكة تمنح Nothing فرصة للتوسع وتنويع منتجاتها الصوتية، بينما تمكّن KEF من الوصول إلى جمهور أوسع من خلال عدسة جديدة تجمع بين التصميم والابتكار.

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