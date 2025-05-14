شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاينانشيال تايمز: تسلا تدرس حزمة تعويضات لماسك وسط احتمالية منحه حزمة أسهم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة شركة تسلا شكل لجنة خاصة لمراجعة حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة قد تفتح الباب أمام منحه حزمة جديدة من خيارات الأسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة تتألف من رئيسة المجلس روبن دينهولم والعضو المستقلة في مجلس الإدارة كاثلين ويلسون-تومبسون.. ولم تصدر تسلا تعليقا فوريا على تقرير الصحيفة، كما لم ترد دينهولم وويلسون-تومبسون على طلبات للتعليق عبر منصة "لينكدإن".



ووفقا للتقرير، تدرس اللجنة أيضا سبلا بديلة لتعويض ماسك عن أدائه السابق، وذلك في حال لم تتم إعادة تفعيل حزمة التعويضات الضخمة التي أُقرت له عام 2018، والتي ألغيت مؤخرا بحكم قضائي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أي حزمة جديدة من الأسهم ستكون مشروطة بتحقيق الشركة أهدافا مالية وتشغيلية وسعر سهم محدد.



تأتي هذه التطورات في وقت حرج للشركة، إذ يحول ماسك تركيزه من مشروع إنتاج سيارة كهربائية منخفضة التكلفة إلى مشاريع التاكسي الذاتي والروبوتات البشرية، في إطار توجهه لتحويل تسلا إلى شركة تكنولوجيا وذكاء اصطناعي أكثر من كونها شركة سيارات تقليدية.. ويمتلك ماسك حاليا حصة تبلغ 13% من أسهم الشركة.



وكانت تسلا قد أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة قضايا مرتبطة بتعويض ماسك، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وفي مارس، بدأ ماسك إجراءات استئناف قضائي للطعن في قرار محكمة ألغى حزمة تعويضاته القياسية البالغة 56 مليار دولار، معتبرا أن القاضية ارتكبت أخطاء قانونية جسيمة في حكمها.



وفي وقت سابق من مايو الجاري، نفت دينهولم تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أفاد بأن أعضاء في مجلس الإدارة تواصلوا مع شركات توظيف بحثا عن بديل محتمل لماسك.