تكنولوجيا: Acer Swift 16 AI مع شاشة OLED مذهلة بتفاصيل غنية وأداء سريع مع قيمة استثنائية مقابل السعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن أكثر ما يلفت الانتباه في جهاز Acer Swift 16 AI الجديد هو شاشته الـ OLED مقاس 16 بوصة، والتي تقدّم تجربة بصرية آسرة بالفعل.

تتميز هذه الشاشة بعمق أسود مذهل، وألوان نابضة بالحياة، ودقة حادة تجعلها مثالية لأعمال التصميم والاستخدام الترفيهي على حد سواء. لكن السؤال الأهم يظل: هل يجب بالضرورة اختيار التكوين الأغلى؟ أم أن هناك خيارات أكثر ذكاءً توازن بين الأداء والسعر؟

يأتي الجهاز بمعالج Core Ultra 9 288V، وقدّمت أداءً قويًا في المهام المكثفة، خاصة تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن السوق الأوروبية تعرض مجموعة واسعة من التكوينات لهذا الجهاز، بأسعار تتراوح ما بين 1200 يورو إلى 1700 يورو في مايو 2025، بدءًا من معالج Core Ultra 5 226V وحتى أعلى طراز.

لكن ما يلفت النظر هو أن التكوين الأغلى ليس دائمًا الأفضل من حيث القيمة. في الواقع، تشير الاختبارات الأخيرة إلى أن معالج Core Ultra 9 لا يتفوق كثيرًا على Core Ultra 7 258V، وهو ما علمناه أيضًا مع معالجات Intel Lunar Lake.

بالتالي، فإن المستخدمين المهتمين بالميزانية يستطيعون العثور على الخيار الأنسب دون الحاجة إلى التضحية كثيرًا بالأداء.

على سبيل المثال، إذا استغنى المستخدم عن ميزة الشاشة اللمسية، واختار تكوينًا بمعالج Core Ultra 7 258V، يمكنه الحصول على الجهاز بسعر يقارب 1350 يورو، وهو سعر أقل بكثير من الطرازات الأعلى ويوفّر قيمة ممتازة مقابل المال في رأينا.

كما أن إضافة وحدة تخزين NVMe SSD ثانية يمكن أن تكون خطوة أكثر جدوى ماليًا، خصوصًا أن النموذج الذي اختبرناه يأتي مزودًا بوحدتي SSD بسعة إجمالية تبلغ 2 تيرابايت. وتتوفر وحدات التخزين المناسبة بأسعار تبدأ من 60 دولارًا تقريبًا على أمازون، حسب السرعة المطلوبة.

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