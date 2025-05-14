شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة ميزانية ترامب لعام 2026 ستؤدى إلى إلغاء مهمة ناسا لإعادة عينات المريخ والان مع تفاصيل الخبر

خططت ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بجهد كبير لإرسال مركبات فضائية مستقبلية إلى المريخ، ونقل القطع والعينات الصغيرة من الغلاف الجوى التى التقطتها مركبة "بيرسيفيرانس" إلى الأرض لفحصها بدقة باستخدام أحدث المعدات، لكن مشروع ميزانية الرئيس ترامب المقترحة للسنة المالية 2026، والصادر فى 2 مايو عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB)، يدعو إلى خفض تمويل ناسا بنسبة 24.3%، وقد يؤدى إلى خفض ميزانية العلوم لوكالة الفضاء بنسبة 47%، ومن بين الخسائر الناجمة عن هذه الميزانية الضخمة مشروع إعادة عينات المريخ (MSR).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، وُصف مشروع MSR فى ميزانية البيت الأبيض المقترحة لعام 2026 بأنه تجاوز الميزانية المخصصة له بشكل كبير، وستتحقق أهدافه من خلال البعثات البشرية إلى المريخ، موضحًا أن MSR لن يعيد العينات حتى ثلاثينيات القرن الحادى والعشرين.

وتقول الميزانية الأولية للبيت الأبيض أن هدفها يتماشى مع أهداف الإدارة المتمثلة فى العودة إلى القمر قبل الصين وإرسال إنسان إلى المريخ، حيث تُقلل الميزانية من الأبحاث ذات الأولوية الأقل وتُنهى البعثات باهظة التكلفة مثل MSR.

لكن بعض الخبراء يقولون أن المهمة لا تزال تحمل فى طياتها ثروة من العوائد العلمية والفضائية التى تتماشى مع مساعى الإدارة الأمريكية لإرسال البشر إلى المريخ.

فى الواقع، على مدار السنوات الأخيرة، أشارت مراجعات متعددة لمشروع MSR أجرتها مجموعات مستقلة إلى صدمة كبيرة.

وبلغت التكلفة الأخيرة حوالى 11 مليار دولار، مع إعادة العينات إلى الأرض فى عام 2040، وهو ما اعتبرته ناسا نفسها مكلفًا للغاية ولن يتم إنجازه ضمن إطار زمنى مقبول.

كما أنه فى العام الماضى، توصلت مجموعة تقييم أخرى إلى أنه من الممكن إعادة عينات من المريخ فى وقت مبكر من عام 2035 بتكلفة تبلغ حوالى 8 مليارات دولار.