شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل أنت مراقب؟ تحذير بشأن تتبع سماعات AirPods لحركاتك والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت إحدى الشخصيات فى مسلسل "You" من تتبع شخص ما عبر تتبع سماعات AirPods من أبل، وفى هذا الشأن، يحذر خبير أمنى من أن هذا السيناريو المخيف قد يكون حقيقيًا لآلاف الموظفين، حيث يقول مارك بوركار، الخبير التقنى فى شركة QR Code Generator، أن سماعات AirPods المُقدمة من العمل قد تُشكل خطرًا على الخصوصية.



وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا عُرضت عليك سماعات AirPods كميزة عمل، ففكر مليًا قبل قبولها، لأنها قد تكون أداة للتجسس على أماكن تواجدك.

وإذا كنت تعمل من المنزل، فمن المحتمل أن يراك مديرك تذهب إلى الحانة وقت الغداء أو تتمشى قبل وقت الانتهاء، إذا كانت سماعات AirPods معك.

تعد سماعات AirPods هى سماعات أذن لاسلكية تعمل بتقنية Bluetooth من تصميم أبل، وطُرحت لأول مرة عام 2016، ويمكن تتبعها باستخدام تطبيق Find My iOS.

وفقًا للخبير، قد يمر تتبع الموقع عبر سماعات AirPods دون أن يُلاحظه أحد، ويتطلب خطوات محددة لمنعه.

ويجب أن تعرف كيفية منع حدوث ذلك، أول ما يجب الحذر منه هو ما إذا كانت سماعات AirPods الجديدة قد وصلتك فى العمل فى صندوق مفتوح بوضوح، أو إذا جاءت سماعات AirPods بدون أى تغليف.

هذا يعنى أن رئيسك فى العمل أو أى صاحب عمل آخر قد أتيحت له فرصة ربط سماعات AirPods بحساب Apple ID الخاص به.

إذا ربطوا سماعات AirPods بحساب Apple ID الخاص بهم، فهذا يعنى أنه يمكنهم تتبع موقع سماعات AirPods الصغيرة وموقعك على خريطة فى تطبيق Find My.

على الرغم من أن الأجيال القديمة من AirPods تتمتع بقدرات تحديد موقع أقل دقة، إلا أن ميزة "العثور على جهازي" لا تزال قادرة على تتبعها حتى إذا كانت مرتبطة بحساب Apple ID.

لمنع مديرك من رؤية موقعك فى الوقت الفعلي

- عليك استعادة إعدادات المصنع لسماعات AirPods يدويًا، كما أنه لاستعادة إعدادات المصنع، حدد موقع زر إعادة الضبط الصغير فى الجزء الخلفى من علبة AirPods.

- بعد ذلك، ضع سماعتى AirPods فى علبة الشحن الخاصة بهما، وأغلق الغطاء، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد فتح الغطاء، ثم اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط فى الجزء الخلفى من العلبة لمدة 15 ثانية حتى يومض الضوء الصغير فى مقدمة العلبة باللون الكهرمانى، ثم الأبيض.

- بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك ربطهما بحساب Apple ID آخر غير مخصص للعمل باستخدام جهاز iPhone، أو حتى جهاز iMac أو iPad،

وتأكد من إجراء التغييرات على عنوان مألوف لديك إذا كنت ترغب فى الحفاظ على خصوصية أنشطتك خارج العمل.



إذا فشلت أى من الخطوات المذكورة أعلاه أو لم تتمكن من إعادة توصيل سماعات AirPods بحساب Apple ID الخاص بك، فأعد تشغيل أجهزتك وتأكد من تثبيت آخر التحديثات أو اتصل بدعم أبل.