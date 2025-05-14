تكنولوجيا: “أمازون ويب سيرفيسز ” و شركة “هيومين” تعلنان عن إنشاء “منطقة ذكاء اصطناعي” رائدة في المملكة بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار أمريكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

تنسجم هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030، وتعزز من التزام المملكة في بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي

تهدف الشراكة إلى دعم نمو نماذج اللغة الضخمة (LLMs)، بما في ذلك النماذج العربية (ALLaM)، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المؤسسات والقطاعات المختلفة داخل منطقة الخليج وخارجها

دعم نمو قطاع الشركات الناشئة في المملكة عبر تعزيز قدراته بالحلول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي

تساهم هذه الشراكة بتمكين قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاعات الحكومية وقطاع الطاقة والرعاية الصحية والتعليم

المملكة العربية السعودية، الرياض، 13 مايو 2025 : أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة Amazon.com, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز AMZN)، وشركة هيومين السعودية الجديدة المعنية بتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة وعلى مستوى العالم، عن خطط لاستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي في إطار شراكة استراتيجية لتطوير “منطقة ذكاء اصطناعي” رائدة من نوعها في المملكة.

تنسجم هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030، وتعزز من التزام المملكة في بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، ما يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.

وستجمع هذه المنطقة المتقدمة تحت مظلتها مجموعة من الحلول والإمكانات التقنية الرائدة، من ضمنها بنية تحتية متخصصة للذكاء الاصطناعي وخوادم مزوّدة بأشباه موصلات عالمية المستوى، وشبكات UltraCluster لتسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجتها، بالإضافة إلى خدمات أمازون ويب سيرفيسز المتقدمة مثل Amazon Bedrock وSageMaker، وخدمات تطبيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Amazon Q، وذلك دعماً لمساعي المملكة نحو ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي.

وكانت أمازون ويب سيرفيسز قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإنشاء منطقة بنية تحتية خاصة بها في المملكة، والمقرر إطلاقها في عام 2026، ضمن استثمار يبلغ 5.3 مليارات دولار أمريكي (نحو 19.88 مليار ريال سعودي). وتشكل “منطقة الذكاء الاصطناعي” الجديدة استثماراً إضافياً يهدف إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في إطار التزام أمازون ويب سيرفيسز طويل الأمد بتوفير بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها الرائدة في السوق السعودي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدّم شركة أمازون ويب سيرفيسز إمكاناتها المتقدمة في البنية التحتية من حيث الخوادم والشبكات، بالإضافة إلى خدماتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في المملكة، بما في ذلك خدمة Amazon Sagemaker AI وAmazon Bedrock وAmazon Q، والخدمات المدارة بالكامل لتطوير وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI). ومع توافر Amazon Bedrock في السعودية، ستتمكن الشركات والمؤسسات الحكومية من الوصول إلى نماذج عالية الكفاءة مقدّمة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، والخصوصية، والالتزام باستخدام مسؤول وأخلاقي للتقنية. وفيما يخص Amazon Q، الذي يعد أحد أكثر المساعدات الذكية تطوراً في العالم في مجال البرمجة،و يتيح للمنظمات بناء مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم الإجابة عن الأسئلة، وتلخيص المحتوى، وإنشاء المواد، وإنجاز المهام بناءً على بيانات المؤسسات.

ومن خلال هذه الشراكة، تخطط شركة ” هيومين” إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي باستخدام تقنيات شركة أمازون ويب سيرفيسز، وتقديمها إلى عملائها النهائيين. كما ستتعاون شركة هيومين مع شركة أمازون ويب سيرفيسز لتطوير سوق موحّد لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها لصالح الجهات الحكومية السعودية. وتهدف الشراكة أيضاً إلى دعم نمو نماذج اللغة الضخمة (LLMs)، بما في ذلك النماذج العربية (ALLaM)، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المؤسسات والقطاعات المختلفة داخل منطقة الخليج وخارجها.

وتساهم هذه الشراكة بتمكين قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاعات الحكومية وقطاع الطاقة والرعاية الصحية والتعليم، من تسريع وتيرة تحولها الرقمي، من خلال تبنّي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، وتساعد في الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزز الإنتاجية في مختلف العمليات الإدارية الحكومية، على امتداد سلاسل العمل الأساسية والمساندة. وسيتم تسريع هذه الاستخدامات من خلال مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة أمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون مع شركة هيومين، ما يتيح لقاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الشركات الناشئة الأسرع نمواً، وصولاً إلى كبرى المؤسسات والجهات الحكومية، تعزيز خارطة أعمالهم ومشاريعهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يضمن تقديم خدمات حيوية بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وتحقيق أثر أوسع على مستوى المجتمع.

وفي هذا السياق قال معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة: “نشكر أمازون ويب سيرفيسز على مضاعفة استثمارها في شراكتها طويلة الأمد مع المملكة. هذا التعاون الجديد مع هيومين سيرسخ أسس العصر الذكي، ويسرع زخم الابتكار ، وينمي مواهب كوادرنا، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كشريك عالمي رائد في عصر الذكاء الاصطناعي”.

تعزيز قطاع الشركات الناشئة في المملكة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي

كما تنطوي هذه الشراكة الاستراتيجية على تعاون شركة أمازون ويب سيرفيسز وشركة هيومين على دعم نمو قطاع الشركات الناشئة في المملكة عبر تعزيز قدراته بالحلول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي. وستتاح لرواد الأعمال السعوديين الأكثر طموحاً إمكانية الوصول إلى أوسع وأشمل مجموعة من أدوات وتقنيات الحوسبة السحابية، إلى جانب برامج مخصصة مثل AWS Activate، بهدف تسريع نمو أعمالهم وتوسيع نطاقها.

وقد ساعدت شركة أمازون ويب سيرفيسز أكثر من 330 ألف شركة ناشئة حول العالم على تحويل أفكارها إلى مشاريع ناجحة، بفضل حلولها السحابية القابلة للتوسّع، والآمنة، ومنخفضة التكلفة، إضافة إلى خدماتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي. وبالاستفادة من شبكة الدعم المتخصصة التي توفرها شركة هيومين، يُتوقّع أن تسهم هذه الشراكة في تسريع نمو بيئة ريادة الأعمال في المملكة. ووفقًا لمنصة MAGNiTT، نجحت الشركات الناشئة السعودية في جذب تمويلات رأسمالية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في عام 2024، لتسجّل بذلك أعلى حصة تمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز: “يمثل هذا التعاون لتطوير منطقة ذكاء اصطناعي في المملكة خطوة محورية لتمكين الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال حلول شركة أمازون ويب سيرفيسز المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس في الوقت ذاته التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين العملاء من الوصول إلى تقنيات سحابية آمنة وفعّالة من حيث التكلفة، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب دعم شركة هيومين في توسيع نطاق أعمالها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء على المستوى العالمي.”

تسريع تنمية المواهب لتمكين قطاع تقني سعودي نابض بالحياة

ضمن التزامها طويل الأمد بتسريع تبنّي تقنيات الحوسبة السحابية في المملكة، تعمل شركة أمازون ويب سيرفيسز على توسيع نطاق برامجها للتدريب والشهادات المهنية المعتمدة التي تركز على بناء المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI)، وذلك بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030. وبالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، التزمت أمازون ويب سيرفيسز بتدريب 100 ألف مواطن سعودي في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على أحدث شهاداتها المعتمدة في هذا المجال: شهادة “ممارس الذكاء الاصطناعي” وشهادة “مهندس تعلم الآلة المساعد”.

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال “أكاديمية أمازون“، التي أُطلقت في عام 2023 وتُعد أكبر برنامج لتنمية المهارات من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وتقدّم الأكاديمية برامج تدريبية وتحضيرية للحصول على شهادات مهنية معترف بها، مجانية بالكامل للمشاركين، بهدف تمكين الكوادر السعودية بالمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل. ويستهدف البرنامج تأهيل جيل جديد من الشباب وروّاد الأعمال والمهنيين السعوديين في مختلف مراحلهم المهنية، من خلال تزويدهم بمهارات عالية الطلب مثل الحوسبة السحابية، والخدمات اللوجستية، والقيادة.

وفي إطار دعم جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلقت شركة أمازون ويب سيرفيسز في عام 2024 برنامجاً متخصصاً لتطوير المهارات تحت عنوان “مبادرة مهارات المرأة السعودية من أمازون ويب سيرفيسز”، وذلك بالشراكة مع شركة Skillsoft Global Knowledge. وتلتزم أمازون ويب سيرفيسز من خلال هذه المبادرة بتدريب 10 آلاف امرأة سعودية على أساسيات الحوسبة السحابية باستخدام منهجية AWS Cloud Practitioner Essentials، وذلك من خلال جلسات تدريبية تُقدَّم داخل قاعات دراسية وعلى يد خبراء معتمدين من الشركة، وبشكل مجاني بالكامل للمشاركات.

دعم طموحات شركة هيومين في الذكاء الاصطناعي

تُشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية ستتصدر مشهد النمو الاقتصادي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة PwC، يُقدَّر أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 130 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي القيمة المقدّرة للذكاء الاصطناعي في المنطقة، والتي تصل إلى 320 مليار دولار أمريكي.

كما تقود المملكة العربية السعودية جهوداً إقليمية لتحويل خدمات القطاع العام وعمليات المؤسسات عبر حلول ابتكارية قائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ووفقاً لتقديرات شركة PwC، فإن نحو 70% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط تخطط لنقل معظم عملياتها إلى السحابة خلال العام المقبل. وفي تقرير صادر عن شركةTelecom Advisory Services عام 2023، يُتوقّع أن يسهم اعتماد الحوسبة السحابية العامة في تحقيق قيمة اقتصادية تصل إلى 733 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2033.

ومن جانبه قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيومين: “تمثّل هذه الشراكة مع شركة أمازون ويب سيرفيسز محطة مفصلية في مسيرة تحقيق طموح المملكة لتكون في طليعة الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية المتقدمة والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة أمازون ويب سيرفيسز في هذا المجال من جهة وقدرات هيومين المتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، نعمل على بناء منظومة متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة بما يعزز مكانتها في الاقتصاد العالمي الجديد”.