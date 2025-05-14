شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعين بنظام iOS 19 لإصلاح عيب البطارية فى آيفون 17 إير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساؤلات عدة حول مصير هاتف آيفون 17 إير فائق النحافة المتوقع صدوره هذا العام، فقد ​​ أبدى المستخدمون قلقًا بشأن هل سيُضحى آيفون 17 إير بعمر البطارية مقابل هيكل أنحف.

وعلى الرغم أن بالفعل سيؤثر ذلك على عمر البطارية ولكن يبدو أن نظام iOS 19 سيُساعد في تعويض هذا العيب باستخدام ذكاء آبل.



وكان ذكاء آبل هو النقطة التسويقية الأهم لهاتف آيفون 16 العام الماضي. ومع ذلك، وفيما قد يكون أكبر خطأ ارتكبته آبل حتى الآن، لا تزال ميزات الذكاء الاصطناعي الموعودة إما مفقودة أو غير مكتملة و بعد تأخيرات لا حصر لها، تشير أحدث المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن ذكاء آبل لن يكتمل قبل عام 2027.

يبدو أن آبل تُدرّب ذكاءها الاصطناعي من خلال تحليل عادات استخدام مستخدمي آيفون، وسيتمكن البرنامج من تحديد متى يجب عليه تقليل استهلاك الطاقة لتطبيقات أو خدمات معينة.

ويُقال إن هذه الميزة ستكون جزءًا من نظام iOS 19، المُرجّح إصداره في سبتمبر، وستكون متاحة لجميع طرازات آيفون 17، وقد تُعلن آبل عن ميزة توفير طاقة البطارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو، ومع ذلك، يُتوقع أن تكون الشركة أكثر حذرًا مقارنةً بمؤتمر WWDC العام الماضي، حيث وعدت بالعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي.



في هذه الحالة، من المرجح أن تمتنع آبل عن ذكر أي ميزات (خاصةً الذكاء الاصطناعي) لا تزال قيد التطوير.

وسيتم تسويق هاتف iPhone 17 Air - لمن يهتمون بالجماليات أكثر من العملية أو أفضل الأجهزة.

ولكن بما أن آبل لم تعتمد بعد بطاريات السيليكون الكربوني - وهي بطاريات أكثر كثافة وتحتفظ بشحنة أكبر - فإن هاتف iPhone 17 Air سيعاني بسبب تصميمه النحيف.