شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نماذج جيما تحقق 150 مليون عملية تنزيل خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت نماذج الذكاء الاصطناعي "جيما" من جوجل 150 مليون عملية تنزيل، لتحقق مجموعة "جيما" من نماذج الذكاء الاصطناعى، نجاحًا ملحوظًا.

ومن جانبه أعلن عمر سانسيفيرو، مهندس علاقات المطورين فى جوجل ديب مايند، عن هذا الرقم على منصة X، كاشفًا أيضًا أن المطورين قد ابتكروا أكثر من 70,000 نسخة مختلفة من "جيما" على منصة تطوير الذكاء الاصطناعى "هوجينج فيس".



وأطلقت جوجل تطبيق جيما فى فبراير 2024، بهدف منافسة عائلات النماذج المفتوحة الأخرى مثل لاما من ميتا.

و تتميز أحدث إصدارات جيما بتعدد الوسائط، ما يعنى أنها تعمل مع الصور والنصوص، وتدعم أكثر من 100 لغة، كما طورت جوجل إصدارات من جيما مُعدّلة خصيصًا لتطبيقات مُحددة، مثل اكتشاف الأدوية.

فى حين أن 140 مليون عملية تنزيل فى عام تقريبًا تُعدّ مؤشرًا مُلفتًا، إلا أن جيما يتخلف كثيرًا عن لاما، الذى قد يكون منافسه الرئيسى، والذى تجاوز 1.2 مليار عملية تنزيل فى أواخر أبريل.



ومن الجدير بالذكر أن Gemma، وكذلك Llama، تعرضتا لانتقادات بسبب شروط الترخيص غير القياسية والمخصصة، والتى يقول بعض المطورين إنها جعلت استخدام النماذج تجاريًا اقتراحًا محفوفًا بالمخاطر.