شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية تعطيل ميزة تلقى المكالمات من على جميع أجهزة آبل فى وقت واحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض من مستخدمي آيفون الذين يملكون عدة أجهزة، بجانب جهاز iPhone، إزعاج فى تلقى إشعارات المكالمات والرسائل على جميع أجهزة Apple في آنٍ واحد، وعلى الرغم من أن هذه ميزة رائعة تُبرز قوة نظام Apple، فعندما لاتكن متواجد بالقرب من جهاز iPhone الخاص بك عند تلقى مكالمة، فلن تحتاج إلى الوصول إلى هاتفك للرد على المكالمة، بل يمكنك الرد عليها مباشرةً من الجهاز الذى تستخدمه.



ومع ذلك، قد يكون هذا مزعجًا فى بعض الأحيان، وقد تفضل تلقي المكالمات على جهاز واحد فقط، وفي هذه الحالة، يمكنك إيقاف رنين المكالمات الخلوية ومكالمات FaceTime على أجهزة Apple الأخرى.

وفما يلي أهم الخطوات لوقف هذه الميزة حتى لاتشعر بالازعاج:



1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2. في شريط البحث، اكتب Phone (الهاتف) في الأعلى.

3. افتح "الهاتف" وانتقل للأسفل إلى "المكالمات".

4. في "المكالمات"، ستجد خيارًا يُسمى "المكالمات على الأجهزة الأخرى".

5. ستجد هنا قائمة بالأجهزة التي سجلت دخولها باستخدام معرف Apple الخاص بك.

بناءً على الأجهزة التي لا ترغب في استقبال المكالمات عليها، يمكنك تعطيلها من هنا أو يمكنك تعطيل هذه الميزة تمامًا بإلغاء تحديد خيار "السماح بالمكالمات على الأجهزة الأخرى" وسيؤدي هذا إلى إيقاف رنين المكالمات على جميع أجهزتك الأخرى.

نفس التبديل لكل من مكالمات FaceTime والمكالمات الخلوية

هذا التبديل هو نفسه لكل من مكالمات FaceTime الخلوية، فإذا أوقفت هذا التبديل، فسيتم أيضًا تعطيل مكالمات FaceTime على أجهزة Apple الأخرى، لذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في استقبال مكالمات FaceTime على جهاز iPad، فستحتاج إلى إبقاء هذا الخيار مُفعّلاً.