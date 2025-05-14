شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تشهد انخفاضا 50% فى شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه آبل صعوبات فى السوق الصينية، فقد أعلنت الشركة عن انخفاض فى إيراداتها بنسبة 2% خلال الربع المالى الأخير، فلم تشهد آبل تحسنًا فى نتائجها المالية إلا فى ثلاثة أرباع مالية من أصل اثنى عشر ربعًا ماليًا.



ويشمل ذلك انخفاضًا بنسبة 11% فى الربع الأول من عام 2025، وانخفاضًا هائلًا بنسبة 13% فى الربع الأول من عام 2024، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بسوق الهواتف الذكية، فإن آبل ليست الشركة غير الصينية الوحيدة التى تواجه صعوبات.



وفقًا لتقرير حديث (عبر رويترز) صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابعة للحكومة، شهدت العلامات التجارية غير الصينية للهواتف المحمولة انخفاضًا فى شحناتها بنسبة 49.6% مقارنةً بشهر مارس 2024.

وبالأرقام المطلقة، انخفضت الشحنات من 3.7 مليون إلى 1.8 مليون وحدة، وكانت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أصدرت تقريرًا مشابهًا فى مارس الماضى، يغطى شحنات يناير.

وأشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 21% فى شحنات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية، لتصل إلى 4.3 مليون وحدة، مقارنةً بـ 5.5 مليون وحدة على أساس سنوي.

أحد التفسيرات المحتملة لهذا الانخفاض الحاد هو برنامج دعم الهواتف الذكية على مستوى الصين، والذى بدأ العمل به فى يناير الماضى، ويغطى طُرز الهواتف الذكية التى يقل سعرها عن 6000 يوان صينى (حوالى 832 دولارًا أمريكيًا).

ومع أن هذا السعر لا يشمل معظم هواتف iPhone الحالية، إلا أنه يُفيد بشكل كبير العلامات التجارية المحلية التى تُقدم أجهزة يُمكن القول إنها مُشابهة بأسعار أقل بكثير.

وفى وقت سابق من هذا العام، أفادت شركة Counterpoint Research أن البرنامج ساهم فى زيادة مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 2.5% على أساس سنوى، حيث شهدت العلامات التجارية الصينية ارتفاعًا بنسبة 28.5%، بينما انخفضت مبيعات Apple بنسبة 7.7%.