شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل : توقف إصدار تطبيق Home القديم مع انطلاق نظام iOS 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة آبل، أنه عند إصدار نظام iOS 19 لاحقًا هذا العام، سيتوقف الإصدار القديم من واجهة تطبيق Home عن العمل، لذا ستحتاج إلى ترقية النظام الذي يُدير الأضواء والأقفال والمستشعرات قبل تثبيت البرنامج الجديد.

يظهر هذا التفصيل في إشعار دعم مُحدّث حديثًا، يفيد بأن دعم البنية السابقة سينتهي في خريف عام 2025.



وحاولت Apple في البداية طرح منصة Home أسرع وأكثر موثوقية في نظام iOS 16.2. إلا أن المستخدمين الأوائل واجهوا أخطاءً في الاقتران، فأعادت الشركة إصدارها، وحسّنت الكود، وأعادت طرحها في iOS 16.4 ومنذ ذلك الحين، أصبح التحديث اختياريًا، حيث يظهر على شكل لافتة غير ظاهرة في تطبيق Home.



وتحوّلت هذه اللافتة مؤخرًا إلى تحذير أكثر وضوحًا، لذا فإنه في حال تجاهلك لهذا التحذير، فقد تختفي ملحقاتك من التطبيق بمجرد إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك بالنظام الجديد.

ويُقال إن البنية الحديثة تُقدم أكثر من مجرد الاستقرار، فهي تُتيح أيضًا ميزات لن تتوفر في الإصدارات القديمة، بما في ذلك دعوات الضيوف، وسجلّ نشاط واضح، ودعم مدمج للمكنسة الكهربائية الروبوتية.

ومع توقع كشف Apple عن أجهزة Home جديدة، وربما نظام تشغيل منزلي مخصص لاحقًا هذا العام، من الواضح أن الشركة تريد أن يتحدث كل منزل اللغة نفسها، ويتزامن هذا التوقيت مع قيام منافسين آخرين بتحديث خطوط إنتاجهم من تقنيات المنازل الذكية.

وأصدرت جوجل تطبيق جوجل هوم مُعاد تصميمه مع ميزة اقتران Matter، والتي تعمل أخيرًا على أجهزة iPhone، بينما أضافت أمازون دعم Matter إلى شاشات Echo Show وأجهزة توجيه eero الأحدث، حتى أن أحدث مواصفات Matter تضيف ميزة الاقتران باللمس ورموز الاستجابة السريعة (QR) لأجهزة متعددة، وهي خطوات تجعل قرار آبل يبدو أقرب إلى الرهانات النهائية لعام 2025، وليس مجرد مخاطرة.



إذا لم تُحدّث تطبيق Home الخاص بك بعد، فاعلم أن التحديث لا يستغرق سوى دقيقة واحدة، وللتحديث، افتح تطبيق Home على أي جهاز iPhone أو iPad أو Mac حديث، ثم انقر على زر "المزيد" ذي الثلاث نقاط، واختر "إعدادات المنزل"، ثم اختر "تحديث البرنامج"، ثم اضغط على "التحديث الآن".

وسيتم نقل جميع الأجهزة المنزلية المرتبطة بحساب Apple ID الخاص بك دفعة واحدة.