شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمنك الرقمى فى خطر.. خطوات تحمى بها حساباتك من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد الاعتماد على الإنترنت والخدمات الرقمية، أصبحت الحسابات الشخصية والبيانات الحساسة عرضة للاختراق أكثر من أي وقت مضى. تشير تقارير شركة الأمن السيبرانى "Kaspersky" إلى أن الهجمات الإلكترونية شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% عالميًا خلال عام 2024، خصوصًا الهجمات التي تستهدف حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمحافظ الرقمية.

لماذا تُستهدف حساباتك؟

المخترقون لا يبحثون فقط عن الأموال، بل يطمعون أيضًا في معلوماتك الشخصية التي يمكن بيعها على "الدارك ويب"، أو استخدامها في هجمات أكثر تعقيدًا مثل "الهندسة الاجتماعية" (Social Engineering) أو "التصيّد الاحتيالي" (Phishing).



كلمة مرور ضعيفة، أو استخدام نفس كلمة السر فى أكثر من موقع، قد تكون الثغرة التي يُفتح منها باب الاختراق.

خطوات عملية لحماية حساباتك1. استخدم كلمات مرور قوية ومُعقّدة

اختر كلمات مرور تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز. تجنّب استخدام الأسماء أو تواريخ الميلاد. استخدم مدير كلمات مرور (Password Manager) مثل "Bitwarden" أو "1Password" لتخزين كلمات السر بأمان.

2. فعّل المصادقة الثنائية (2FA)

تضيف هذه الخطوة طبقة حماية إضافية، حتى لو تم تسريب كلمة المرور، يمكن استخدام تطبيقات مثل "Google Authenticator" أو "Authy" بدلًا من الاعتماد فقط على رسائل الـSMS، التي يمكن اعتراضها.

3. راقب محاولات الدخول

معظم المنصات توفّر إمكانية مراجعة الأجهزة التي تم الدخول منها. افحصها دوريًا، وإذا لاحظت جهازًا غريبًا، قم بتسجيل الخروج فورًا وغيّر كلمة المرور.

4. احذر من الروابط المشبوهة

لا تضغط على الروابط غير الموثوقة، خصوصًا في الرسائل أو الإيميلات، تحقق دائمًا من عنوان الموقع قبل تسجيل الدخول أو إدخال بياناتك.

5. حدّث برامجك باستمرار

يستغل القراصنة الثغرات في النسخ القديمة من التطبيقات وأنظمة التشغيل، تأكد من تفعيل التحديثات التلقائية كلما أمكن.

6. تجنب الشبكات العامة عند الدخول لحسابات حساسة

الاتصال عبر Wi-Fi عام دون VPN قد يعرّضك لهجمات "Man-in-the-Middle" التي تتيح للمخترق رؤية بياناتك.

7. احذف الحسابات التي لا تستخدمها

كل حساب غير مستخدم هو باب مفتوح محتمل للاختراق. احذف أي حسابات قديمة أو غير ضرورية.