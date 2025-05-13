تكنولوجيا: Beelink تطلق جهاز ME Mini عالميًا كأول نظام تخزين شبكي (NAS) بسعة تصل إلى 24 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Beelink جهاز ME Mini، وهو أول نظام تخزين شبكي (NAS) يدعم عدة أنظمة تشغيل، في الصين في أبريل 2025، والآن أصبح متاحًا في الأسواق العالمية. يعتمد الجهاز على معالج Intel N150 ويوفر حتى ست فتحات لأقراص NVMe SSD، ويبدأ سعر النموذج الأساسي من 329 دولارًا.

تم الإعلان عن ME Mini لأول مرة في مارس 2025، وأُطلق في الصين في أبريل من العام نفسه، وهو الآن متاح للطلب المسبق عبر الموقع العالمي للشركة. يأتي النموذج الأساسي مزودًا بذاكرة LPDDR5 سعة 12 جيجابايت وتخزين 2 تيرابايت. أحد أبرز ميزات هذا الجهاز هو قدرته على استيعاب ما يصل إلى ستة أقراص NVMe SSD، مما يتيح توسيع السعة التخزينية إلى 24 تيرابايت. كما يحتوي على ذاكرة eMMC بسعة 64 جيجابايت مخصصة على الأرجح لنظام التشغيل. الجهاز يدعم مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل مثل Windows، Proxmox، وLinux.

يعمل الجهاز بمعالج Intel N150 من سلسلة Twin Lake، وهو مشابه إلى حد كبير لمعالج N100 مع بعض التحسينات. يتميز ME Mini بمجموعة متنوعة من منافذ الاتصال، تشمل:

منفذ USB Type-C بسرعة 10 جيجابت/ثانية

منفذ USB 3.2 Type-A بسرعة 10 جيجابت/ثانية

منفذ USB 2.0 يدعم التشغيل الدائم

منفذ HDMI

منفذي Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت

أما بالنسبة للاتصال اللاسلكي، فيشمل الجهاز دعمًا لـ WiFi 6 وBluetooth 5.2. من بين المزايا الأخرى تصميمه المدمج، ووحدة الطاقة المدمجة، ونظام تبريد بتدفق هواء عمودي، وتوفره بثلاثة ألوان. بعد انتهاء فترة الطلب المسبق، سيرتفع سعر النموذج الأساسي إلى 409 دولارات، ويُتوقع أن تُطرح نسخة أخرى مزودة بقرصين Crucial SSD سعة 2 تيرابايت لكل منهما مع نفس سعة الذاكرة.

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